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В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким
В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что спрос с таких чиновников, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, должен... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T14:08
2021-03-22T14:08
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
александр хинштейн
борис шпигель
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что спрос с таких чиновников, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, должен быть "особенно жестким".Парламентарий также выразил уверенность, что Белозерцев "не последний губернатор в стране, который воспринимает свою должность как возможность заработать".Ранее СК сообщил, что фигурантам уголовного дела, в том числе Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, предъявлены обвинения по преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).Из ч. 6 ст. 290 УК РФ ("получение взятки") следует, что максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы "на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового".Кроме того, санкции данной статьи также предусматривают штраф от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602293671.html
https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602308756.html
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задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр хинштейн, борис шпигель, пензенская область, происшествия

В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким

14:08 22.03.2021
 
© РИА НовостиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что спрос с таких чиновников, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, должен быть "особенно жестким".

"Эти люди не просто нарушили закон, не просто свою должность и служение стали воспринимать как место за ломберным столиком в казино. Эти люди подрывают веру общества во власть, в ее эффективность, в ее прозрачность. К таким должен быть спрос особенно жестким", - сказал Хинштейн эфире Первого канала, комментируя дело Белозерцева.

Парламентарий также выразил уверенность, что Белозерцев "не последний губернатор в стране, который воспринимает свою должность как возможность заработать".
Ранее СК сообщил, что фигурантам уголовного дела, в том числе Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, предъявлены обвинения по преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
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Из ч. 6 ст. 290 УК РФ ("получение взятки") следует, что максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы "на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового".
Кроме того, санкции данной статьи также предусматривают штраф от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Задержание пензенского губернатораИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАлександр ХинштейнБорис ШпигельПензенская областьПроисшествия
 
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