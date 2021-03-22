https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602312649.html

В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким

В Госдуме заявили, что спрос с Белозерцева должен быть особенно жестким

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что спрос с таких чиновников, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, должен... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:08

2021-03-22T14:08

2021-03-22T14:08

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр хинштейн

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что спрос с таких чиновников, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, должен быть "особенно жестким".Парламентарий также выразил уверенность, что Белозерцев "не последний губернатор в стране, который воспринимает свою должность как возможность заработать".Ранее СК сообщил, что фигурантам уголовного дела, в том числе Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову, предъявлены обвинения по преступлениям, предусмотренным ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).Из ч. 6 ст. 290 УК РФ ("получение взятки") следует, что максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы "на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового".Кроме того, санкции данной статьи также предусматривают штраф от 3 до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области. Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602293671.html

https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602308756.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр хинштейн, борис шпигель, пензенская область, происшествия