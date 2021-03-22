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В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
Владимиру Путину доложили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:41
2021-03-22T12:52
иван белозерцев
происшествия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты уточнили, стало ли случившееся неожиданностью для Кремля. На это Песков ответил, что главу государства информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях — имеется в виду арест и так далее".Ранее стало известно, что Белозерцева и остальных фигурантов дела доставили в Москву. Им предъявили обвинения, скоро суд выберет меру пресечения. Пока они находятся в изоляторах.Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
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60
Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
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иван белозерцев, происшествия

В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

12:41 22.03.2021 (обновлено: 12:52 22.03.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению во взяточничестве, во время следственных действий в его рабочем кабинете
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению во взяточничестве, во время следственных действий в его рабочем кабинете - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это вопрос правоохранительных органов и ни в коем случае не администрации президента", — добавил он.
Журналисты уточнили, стало ли случившееся неожиданностью для Кремля. На это Песков ответил, что главу государства информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях — имеется в виду арест и так далее".
Ранее стало известно, что Белозерцева и остальных фигурантов дела доставили в Москву. Им предъявили обвинения, скоро суд выберет меру пресечения. Пока они находятся в изоляторах.
Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.
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