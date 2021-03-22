https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602293671.html

В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева

Владимиру Путину доложили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:41

2021-03-22T12:41

2021-03-22T12:52

иван белозерцев

происшествия

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взяточничестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Журналисты уточнили, стало ли случившееся неожиданностью для Кремля. На это Песков ответил, что главу государства информировали "непосредственно о предпринимаемых действиях — имеется в виду арест и так далее".Ранее стало известно, что Белозерцева и остальных фигурантов дела доставили в Москву. Им предъявили обвинения, скоро суд выберет меру пресечения. Пока они находятся в изоляторах.Всего по делу задержали шесть человек. Помимо Белозерцева, это глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его жена, директор ОАО "Фармация" Антон Колосков (их обвиняют в даче взятки), а также водитель представительства правительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков и заместитель директора представительства Федор Федотов (их обвиняют в посредничестве во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова не менее 31 миллиона рублей в обмен на поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для региона.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

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Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-22T12:41 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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иван белозерцев, происшествия