Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд
12:31 22.03.2021 (обновлено: 12:56 22.03.2021)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время следственных действий в его рабочем кабинете. Кадр видео
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, привезли в Басманный суд Москвы, который рассмотрит вопрос о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.
Белозерцева и его предполагаемых соучастников привезли на полицейском автозаке в сопровождении конвоя и провели в суд, где фигуранты будут ждать заседания. Как ожидается, оно начнется в ближайшее время.
СК предъявил обвинение Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.