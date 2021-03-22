https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602290383.html

Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд

Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, привезли в Басманный суд Москвы, который рассмотрит вопрос о его аресте,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:31

2021-03-22T12:31

2021-03-22T12:56

москва

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве, привезли в Басманный суд Москвы, который рассмотрит вопрос о его аресте, передает корреспондент РИА Новости.Белозерцева и его предполагаемых соучастников привезли на полицейском автозаке в сопровождении конвоя и провели в суд, где фигуранты будут ждать заседания. Как ожидается, оно начнется в ближайшее время.СК предъявил обвинение Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве).По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, реактивов, закупаемых за счёт бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.Еще двое задержанных – заместитель директора представительства правительства Пензенской области при правительстве России Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

москва

пензенская область

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