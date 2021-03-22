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Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд
Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд
Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:25
2021-03-22T12:13
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
москва
пензенская область
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года", - сказала она.Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
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москва
пензенская область
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следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, москва, пензенская область, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, происшествия

Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд

11:25 22.03.2021 (обновлено: 12:13 22.03.2021)
 
© Фото : портал Правительства Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : портал Правительства Пензенской области
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года", - сказала она.
Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
10:25
Шпигелю, задержанному по делу Белозерцева, дважды вызывали скорую
 
Следственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельМоскваПензенская областьЗадержание пензенского губернатораИван БелозерцевПроисшествия
 
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