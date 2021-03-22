https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602276997.html
Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд
Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд
Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:25
2021-03-22T11:25
2021-03-22T12:13
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
москва
пензенская область
задержание пензенского губернатора
иван белозерцев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602194715_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8c30bb472103b7a1715b198355e48d42.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года", - сказала она.Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.
https://ria.ru/20210322/shpigel-1602265032.html
москва
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602194715_158:0:1935:1333_1920x0_80_0_0_d2a9abb3c0a7f044fb33977ca849411a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, москва, пензенская область, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, происшествия