https://ria.ru/20210322/belozertsev-1602276997.html

Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд

Ходатайство об аресте пензенского губернатора Белозерцева поступило в суд

Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:25

2021-03-22T11:25

2021-03-22T12:13

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

москва

пензенская область

задержание пензенского губернатора

иван белозерцев

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и еще пятерых фигурантов дела о взяточничестве на 31 миллион рублей поступило в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу: Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову на срок до 20 мая 2021 года", - сказала она.Ранее СК предъявил им обвинения, в зависимости от роли фигурантам инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве.

https://ria.ru/20210322/shpigel-1602265032.html

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пензенская область

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следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, москва, пензенская область, задержание пензенского губернатора, иван белозерцев, происшествия