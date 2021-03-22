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Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:31
2021-03-22T12:31
дональд трамп
нато
джо байден
владимир путин
сербия
чехия
словакия
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.Хорватские читатели раскритиковали американского президента за его позицию.Так, пользователь Сети zlatan написал, что он в очередной раз стыдится быть гражданином страны, входящей в НАТО, когда такие "лицемерные гады", как Джо Байден, возглавляют альянс.В Сербии слова американского лидера о Путине сочли неуместными.Toliko написал, что Соединенные штаты пользуются всеми методами, в том числе и непозволительными. Против России, по мнению читателя, у США только два "детских инструмента" — санкции и ложь.Комментатор Kolt a Meirová напомнил, что ранее и Дональда Трампа пытались на заявление, сделанное нынешним президентом. Однако, бывший глава Белого дома смог уклониться от прямого ответа.Чешские читатели также удивились выражениям Байдена и тому, как его выбрали президентом.Комментатор Jiri dousa напомнила, что в дипломатии нет место угрозам.Пользователь под ником Mirokuzel Kužel посчитал, что еще до американских выборов было понятно: если победит Байден, то он спровоцирует войны. "Надо бы, чтобы такое же свинство, которое США устраивали по всему миру, где сеяли войны, они пережили у себя, чтобы на собственной шкуре прочувствовали, какие страдания причинили сами. А России во главе с господином Путиным плевать на какого-то там Байдена", — пояснил он.Еще один читатель Martin Filikar назвал американского президента "серийным убийцей"."США разочарованы, что они больше не господа всего? Россия и Путин более миролюбивы, чем этот зомби", — отметила Jana vavrova.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210321/bayden-1602166062.html
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дональд трамп, нато, джо байден, владимир путин, сербия, чехия, словакия, сша, в мире

Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине

12:31 22.03.2021
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 02:05
"Протрет им пол": американцы оценили отказ Байдена от беседы с Путиным
Хорватские читатели раскритиковали американского президента за его позицию.
Так, пользователь Сети zlatan написал, что он в очередной раз стыдится быть гражданином страны, входящей в НАТО, когда такие "лицемерные гады", как Джо Байден, возглавляют альянс.

"Американская (ковбойская) глупость бескрайняя!" — высказал свое мнение Korisnik19298.

В Сербии слова американского лидера о Путине сочли неуместными.
Toliko написал, что Соединенные штаты пользуются всеми методами, в том числе и непозволительными. Против России, по мнению читателя, у США только два "детских инструмента" — санкции и ложь.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
03:25
"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
Комментатор Kolt a Meirová напомнил, что ранее и Дональда Трампа пытались на заявление, сделанное нынешним президентом. Однако, бывший глава Белого дома смог уклониться от прямого ответа.
Чешские читатели также удивились выражениям Байдена и тому, как его выбрали президентом.
"Уважаемые американцы, пожалуйста, объясните мне, как некто столь отвратительный смог украсть у вас выборы?, — задался вопросом Jakub Bucek.
Комментатор Jiri dousa напомнила, что в дипломатии нет место угрозам.
Пользователь под ником Mirokuzel Kužel посчитал, что еще до американских выборов было понятно: если победит Байден, то он спровоцирует войны.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 14:12
Точно не Рокки: конгрессмен поднял Байдена на смех после слов о Путине
"Надо бы, чтобы такое же свинство, которое США устраивали по всему миру, где сеяли войны, они пережили у себя, чтобы на собственной шкуре прочувствовали, какие страдания причинили сами. А России во главе с господином Путиным плевать на какого-то там Байдена", — пояснил он.
Еще один читатель Martin Filikar назвал американского президента "серийным убийцей".
"США разочарованы, что они больше не господа всего? Россия и Путин более миролюбивы, чем этот зомби", — отметила Jana vavrova.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 15:14
Немцы оценили ответ Путина на оскорбления Байдена
 
Дональд ТрампНАТОДжо БайденВладимир ПутинСербияЧехияСловакияСШАВ мире
 
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