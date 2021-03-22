https://ria.ru/20210322/bayden-1602289114.html
Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:31
2021-03-22T12:31
2021-03-22T12:31
дональд трамп
нато
джо байден
владимир путин
сербия
чехия
словакия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602270516_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e57d00bc932fb1bf1b0393fd8369a4d2.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.Хорватские читатели раскритиковали американского президента за его позицию.Так, пользователь Сети zlatan написал, что он в очередной раз стыдится быть гражданином страны, входящей в НАТО, когда такие "лицемерные гады", как Джо Байден, возглавляют альянс.В Сербии слова американского лидера о Путине сочли неуместными.Toliko написал, что Соединенные штаты пользуются всеми методами, в том числе и непозволительными. Против России, по мнению читателя, у США только два "детских инструмента" — санкции и ложь.Комментатор Kolt a Meirová напомнил, что ранее и Дональда Трампа пытались на заявление, сделанное нынешним президентом. Однако, бывший глава Белого дома смог уклониться от прямого ответа.Чешские читатели также удивились выражениям Байдена и тому, как его выбрали президентом.Комментатор Jiri dousa напомнила, что в дипломатии нет место угрозам.Пользователь под ником Mirokuzel Kužel посчитал, что еще до американских выборов было понятно: если победит Байден, то он спровоцирует войны. "Надо бы, чтобы такое же свинство, которое США устраивали по всему миру, где сеяли войны, они пережили у себя, чтобы на собственной шкуре прочувствовали, какие страдания причинили сами. А России во главе с господином Путиным плевать на какого-то там Байдена", — пояснил он.Еще один читатель Martin Filikar назвал американского президента "серийным убийцей"."США разочарованы, что они больше не господа всего? Россия и Путин более миролюбивы, чем этот зомби", — отметила Jana vavrova.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20210321/bayden-1602166062.html
https://ria.ru/20210322/bayden-1602245350.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/duel-1602117788.html
https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html
сербия
чехия
словакия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602270516_324:259:2709:2047_1920x0_80_0_0_217596c6e8059b934c184a64c44f6003.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нато, джо байден, владимир путин, сербия, чехия, словакия, сша, в мире
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена
о российском лидере Владимире Путине
.
На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США
заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.
Хорватские читатели
раскритиковали американского президента за его позицию.
Так, пользователь Сети zlatan написал, что он в очередной раз стыдится быть гражданином страны, входящей в НАТО
, когда такие "лицемерные гады", как Джо Байден, возглавляют альянс.
"Американская (ковбойская) глупость бескрайняя!" — высказал свое мнение Korisnik19298.
В Сербии
слова американского лидера о Путине сочли
неуместными.
Toliko написал, что Соединенные штаты пользуются всеми методами, в том числе и непозволительными. Против России, по мнению читателя, у США только два "детских инструмента" — санкции и ложь.
Комментатор Kolt a Meirová напомнил, что ранее и Дональда Трампа
пытались на заявление, сделанное нынешним президентом. Однако, бывший глава Белого дома смог уклониться от прямого ответа.
Чешские читатели
также удивились выражениям Байдена и тому, как его выбрали президентом.
"Уважаемые американцы, пожалуйста, объясните мне, как некто столь отвратительный смог украсть у вас выборы?, — задался вопросом Jakub Bucek.
Комментатор Jiri dousa напомнила, что в дипломатии нет место угрозам.
Пользователь под ником Mirokuzel Kužel посчитал, что еще до американских выборов было понятно: если победит Байден, то он спровоцирует войны.
"Надо бы, чтобы такое же свинство, которое США устраивали по всему миру, где сеяли войны, они пережили у себя, чтобы на собственной шкуре прочувствовали, какие страдания причинили сами. А России во главе с господином Путиным плевать на какого-то там Байдена", — пояснил он.
Еще один читатель Martin Filikar назвал американского президента "серийным убийцей".
"США разочарованы, что они больше не господа всего? Россия и Путин более миролюбивы, чем этот зомби", — отметила Jana vavrova.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>