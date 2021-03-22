https://ria.ru/20210322/bayden-1602289114.html

Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине

Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине

Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:31

2021-03-22T12:31

2021-03-22T12:31

дональд трамп

нато

джо байден

владимир путин

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чехия

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сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Читателей восточноевропейских СМИ возмутили слова резкие президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. На прошлой неделе Байден в интервью телеканалу ABC пообещал, что президент России "ответит" за "вмешательство в выборы в США". Кроме того, отвечая на вопрос, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", президент США заявил, что считает. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме уклонились от прямого ответа, произойдет ли это, а позднее Байден выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с президентом России.Хорватские читатели раскритиковали американского президента за его позицию.Так, пользователь Сети zlatan написал, что он в очередной раз стыдится быть гражданином страны, входящей в НАТО, когда такие "лицемерные гады", как Джо Байден, возглавляют альянс.В Сербии слова американского лидера о Путине сочли неуместными.Toliko написал, что Соединенные штаты пользуются всеми методами, в том числе и непозволительными. Против России, по мнению читателя, у США только два "детских инструмента" — санкции и ложь.Комментатор Kolt a Meirová напомнил, что ранее и Дональда Трампа пытались на заявление, сделанное нынешним президентом. Однако, бывший глава Белого дома смог уклониться от прямого ответа.Чешские читатели также удивились выражениям Байдена и тому, как его выбрали президентом.Комментатор Jiri dousa напомнила, что в дипломатии нет место угрозам.Пользователь под ником Mirokuzel Kužel посчитал, что еще до американских выборов было понятно: если победит Байден, то он спровоцирует войны. "Надо бы, чтобы такое же свинство, которое США устраивали по всему миру, где сеяли войны, они пережили у себя, чтобы на собственной шкуре прочувствовали, какие страдания причинили сами. А России во главе с господином Путиным плевать на какого-то там Байдена", — пояснил он.Еще один читатель Martin Filikar назвал американского президента "серийным убийцей"."США разочарованы, что они больше не господа всего? Россия и Путин более миролюбивы, чем этот зомби", — отметила Jana vavrova.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210321/bayden-1602166062.html

https://ria.ru/20210322/bayden-1602245350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210320/duel-1602117788.html

https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html

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дональд трамп, нато, джо байден, владимир путин, сербия, чехия, словакия, сша, в мире