https://ria.ru/20210322/bank-1602283315.html

Альфа-Банк автоматизировал работу X5 Retail Group с самозанятыми

Альфа-Банк автоматизировал работу X5 Retail Group с самозанятыми

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Альфа-Банк автоматизировал с помощью своего приложения "Мой доход" (18+) выплаты вознаграждений самозанятым курьерам, доставляющим РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T12:02

2021-03-22T12:02

2021-03-22T12:02

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Альфа-Банк автоматизировал с помощью своего приложения "Мой доход" (18+) выплаты вознаграждений самозанятым курьерам, доставляющим заказы из онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" X5 Retail Group, сообщает банк."Теперь работники, курьеры сети экспресс-доставки "Около" и онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" получают вознаграждение через приложение Альфа-Банка "Мой доход". Деньги приходят автоматически на карту работника в любом банке, сервис сам проверяет статус каждого самозанятого", - говорится в сообщении.Сервис также регистрирует доход работника в налоговой инспекции."Курьеры, сотрудники ритейл-индустрии – это новые "герои нашего времени". Важность их работы мы смогли оценить во время пандемии. Альфа-Банк и X5 Retail Group рады заявить о новом технологическом решении, которое позволит упростить работу этих людей, сделать оплату их труда более прозрачной", - привели в сообщении слова директора Центра инноваций Альфа-Банка Дениса Додона.

https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601769399.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика