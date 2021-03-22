https://ria.ru/20210322/bank-1602283315.html
Альфа-Банк автоматизировал работу X5 Retail Group с самозанятыми
Альфа-Банк автоматизировал работу X5 Retail Group с самозанятыми
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Альфа-Банк автоматизировал с помощью своего приложения "Мой доход" (18+) выплаты вознаграждений самозанятым курьерам, доставляющим РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T12:02
2021-03-22T12:02
2021-03-22T12:02
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Альфа-Банк автоматизировал с помощью своего приложения "Мой доход" (18+) выплаты вознаграждений самозанятым курьерам, доставляющим заказы из онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" X5 Retail Group, сообщает банк."Теперь работники, курьеры сети экспресс-доставки "Около" и онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" получают вознаграждение через приложение Альфа-Банка "Мой доход". Деньги приходят автоматически на карту работника в любом банке, сервис сам проверяет статус каждого самозанятого", - говорится в сообщении.Сервис также регистрирует доход работника в налоговой инспекции."Курьеры, сотрудники ритейл-индустрии – это новые "герои нашего времени". Важность их работы мы смогли оценить во время пандемии. Альфа-Банк и X5 Retail Group рады заявить о новом технологическом решении, которое позволит упростить работу этих людей, сделать оплату их труда более прозрачной", - привели в сообщении слова директора Центра инноваций Альфа-Банка Дениса Додона.
https://ria.ru/20210318/moshenniki-1601769399.html
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альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Альфа-Банк автоматизировал с помощью своего приложения "Мой доход" (18+) выплаты вознаграждений самозанятым курьерам, доставляющим заказы из онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" X5 Retail Group, сообщает банк.
"Теперь работники, курьеры сети экспресс-доставки "Около" и онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" получают вознаграждение через приложение Альфа-Банка "Мой доход". Деньги приходят автоматически на карту работника в любом банке, сервис сам проверяет статус каждого самозанятого", - говорится в сообщении.
Сервис также регистрирует доход работника в налоговой инспекции.
"Курьеры, сотрудники ритейл-индустрии – это новые "герои нашего времени". Важность их работы мы смогли оценить во время пандемии. Альфа-Банк и X5 Retail Group рады заявить о новом технологическом решении, которое позволит упростить работу этих людей, сделать оплату их труда более прозрачной", - привели в сообщении слова директора Центра инноваций Альфа-Банка Дениса Додона.