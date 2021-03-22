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Появились первые снимки с нового российского спутника мониторинга Арктики
Появились первые снимки с нового российского спутника мониторинга Арктики
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал первые снимки полярных областей Земли, сделанные запущенным 28 февраля первым спутником... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T17:23
2021-03-22T17:42
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северный ледовитый океан
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космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал первые снимки полярных областей Земли, сделанные запущенным 28 февраля первым спутником "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона.Он отметил, что первичная радиометрическая и геометрическая обработка информации проводится непосредственно многозональным сканирующим устройством, установленном на аппарате, с помощью собственных вычислительных средств и алгоритмов. По словам Рогозина, далее информация объединяется со служебными данными от бортового командного устройства и информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ), после чего через бортовой радиотехнический комплекс передается на Землю.Спутник "Арктика-М" был запущен на ракете "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с 31-й площадки космодрома Байконур 28 февраля в 9.55 мск. Примерно через два с половиной часа он вышел на высокоэллиптическую орбиту.Спутник с расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса"). Он решает задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".
https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html
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северный ледовитый океан, земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)

Появились первые снимки с нового российского спутника мониторинга Арктики

17:23 22.03.2021 (обновлено: 17:42 22.03.2021)
 
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости @rogozin_do / TelegramСнимок полярной области Земли, сделанный первым спутником "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона
Снимок полярной области Земли, сделанный первым спутником Арктика-М для мониторинга климата арктического региона - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости @rogozin_do / Telegram
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал первые снимки полярных областей Земли, сделанные запущенным 28 февраля первым спутником "Арктика-М" для мониторинга климата арктического региона.

"Качество "сырых" (необработанных) снимков полностью соответствует ожиданиям специалистов", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что первичная радиометрическая и геометрическая обработка информации проводится непосредственно многозональным сканирующим устройством, установленном на аппарате, с помощью собственных вычислительных средств и алгоритмов. По словам Рогозина, далее информация объединяется со служебными данными от бортового командного устройства и информацией от гелиогеофизического аппаратурного комплекса (ГГАК-ВЭ), после чего через бортовой радиотехнический комплекс передается на Землю.
Спутник "Арктика-М" был запущен на ракете "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с 31-й площадки космодрома Байконур 28 февраля в 9.55 мск. Примерно через два с половиной часа он вышел на высокоэллиптическую орбиту.
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Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
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Хочу стать космонавтомСеверный Ледовитый океанЗемляКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)
 
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