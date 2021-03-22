https://ria.ru/20210322/afera-1602318741.html

Италия выдала России бизнесмена, обвиняемого в аферах на миллиарды рублей

Италия выдала России бизнесмена, обвиняемого в аферах на миллиарды рублей

Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T14:29

2021-03-22T14:29

2021-03-22T14:29

россия

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

уфа

италия

происшествия

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По версии следствия, в декабре 2015 года в Уфе усилиями своего руководителя Смышляева компания "Трек" не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 миллиарда рублей. В результате Арбитражный суд Башкортостана 2 марта 2016 года признал ООО "Трек" банкротом.Кроме того, полагает следствие, в 2014-2015 годах Смышляев, будучи гендиректором ООО "Русшина-Тюмень", через эту фирму похитил деньги и имущество ООО "Нокиан Шина", а "Русшина-Тюмень" впоследствии не смогла удовлетворить требования кредитора в сумме основного долга в 1,1 миллиарда рублей.Смышляев скрылся от следствия, суд его арестовал заочно, бизнесмен был объявлен в международный розыск. В мае 2019 года он был задержан в городе Комо в Италии, в июне 2019 года Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче.В мае 2019 года адвокат бизнесмена сообщал РИА Новости, что Смышляев арестован. Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".

https://ria.ru/20210321/ispaniya-1602192223.html

https://ria.ru/20210219/kipr-1598250521.html

россия

республика башкортостан

уфа

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф, уфа, италия, происшествия