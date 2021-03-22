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Суд дал 12 лет брату экс-главы Дагестана Абдулатипову за взятки
Суд дал 12 лет брату экс-главы Дагестана Абдулатипову за взятки
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам строгого режима брата экс-главы Дагестана, бывшего депутата Народного собрания региона Раджаба... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T19:46
2021-03-22T19:46
россия
рамазан абдулатипов
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам строгого режима брата экс-главы Дагестана, бывшего депутата Народного собрания региона Раджаба Абдулатипова, признав виновным во взяточничестве и мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.Суд установил, что Абдулатипов получил взятку в особо крупном размере, а также совершил особо крупное мошенничество.По данным СМИ, бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат бывшего главы региона Раджаб Абдулатипов получил взятку в 20 миллионов рублей за назначение другого фигуранта Абдурагима Алискерова на должность главы Докузпаринского района Дагестана.
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россия, рамазан абдулатипов, москва, происшествия

Суд дал 12 лет брату экс-главы Дагестана Абдулатипову за взятки

19:46 22.03.2021
 
© Фото : СК РоссииРаджаб Абдулатипов
Раджаб Абдулатипов - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© Фото : СК России
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Бабушкинский районный суд Москвы приговорил к 12 годам строгого режима брата экс-главы Дагестана, бывшего депутата Народного собрания региона Раджаба Абдулатипова, признав виновным во взяточничестве и мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговором Бабушкинского районного суда Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 (Получение взятки), ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 12 лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки - в сумме 8 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.

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Замглавы Минприроды Северной Осетии заподозрили во взятке
Суд установил, что Абдулатипов получил взятку в особо крупном размере, а также совершил особо крупное мошенничество.
По данным СМИ, бывший депутат Народного собрания Дагестана и брат бывшего главы региона Раджаб Абдулатипов получил взятку в 20 миллионов рублей за назначение другого фигуранта Абдурагима Алискерова на должность главы Докузпаринского района Дагестана.
 
РоссияРамазан АбдулатиповМоскваПроисшествия
 
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