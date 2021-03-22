Суд дал 12 лет брату экс-главы Дагестана Абдулатипову за взятки

"Приговором Бабушкинского районного суда Раджаб Абдулатипов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 (Получение взятки), ч. 4 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком в 12 лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки - в сумме 8 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.