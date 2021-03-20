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Всемирный день Земли
Всемирный день Земли
Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:11
2021-03-20T02:11
всемирный день земли
справки
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Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру. В 2021 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 09.37 по Всемирному координированному времени (по московскому времени – в 12.37). В День Земли каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли, и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты. Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды, создателем флага Земли. В 1969 году он предложил провести празднование Дня Земли в городе Сан-Франциско (США) в день весеннего равноденствия, а в ноябре 1969 года представил проект его празднования на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды. Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось. Оно издало Декларацию о Дне Земли. 21 марта 1970 года в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли. Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций У Таном и другими мировыми лидерами и распространилась по всему миру. Джон Макконнелл написал "Прокламацию Дня Земли", которая включает в себя права и обязанности людей Земли в отношении заботы о своей планете. Можно сказать, что День Земли является гражданской инициативой, к которой могут присоединяться любые люди, группы и организации. В этот день ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) с 1972 года звучит Колокол Мира (Peace Bell), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран. Он является символом глобальной солидарности людей Земли. Кроме того, колокол служит призывом к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле. Он начинает звонить точно в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном полушарии. Смысл этой церемонии состоит в том, чтобы в течение минуты, пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что они должны сделать, чтобы сохранить нашу планету, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь всего живого на Земле. Частью церемонии является поднятие флага Земли, который придумал Джон Макконелл в 1969 году. Флаг представляет собой фотографию нашей планеты, снятую из космоса. В этом качестве сейчас используется снимок планеты на темно-синем фоне, который был сделан астронавтами космического корабля "Аполлон-17" на их пути к Луне. В 1997 году флаг Земли был вручен летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Анатолию Березовому во время празднования Дня Земли в ООН. Позднее несколько экземпляров флага были доставлены на борт космической станции "Мир". Флаги Земли, побывавшие на орбитальной станции "Мир", вручены музею им. Н.К. Рериха в Москве, музею Н.К. Рериха в Нью-Йорке и Международному гуманитарному фонду "Знание". В России церемония "Колокол Мира в День Земли" впервые была проведена в 1998 году в Москве. Ее организаторами стали Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, Международный гуманитарный фонд "Знание", Федерация космонавтики России, Международная Ассоциация фондов Мира. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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всемирный день земли, справки

Всемирный день Земли

02:11 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожий с телефоном
Прохожий с телефоном - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру.
В 2021 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 09.37 по Всемирному координированному времени (по московскому времени – в 12.37).
В День Земли каждый человек и учреждение должны выступать в качестве попечителей Земли, и искать, что можно сделать в области экологии, экономики и этики на благо людей и планеты.
Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды, создателем флага Земли.
В 1969 году он предложил провести празднование Дня Земли в городе Сан-Франциско (США) в день весеннего равноденствия, а в ноябре 1969 года представил проект его празднования на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды.
Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось. Оно издало Декларацию о Дне Земли. 21 марта 1970 года в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли.
Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций У Таном и другими мировыми лидерами и распространилась по всему миру. Джон Макконнелл написал "Прокламацию Дня Земли", которая включает в себя права и обязанности людей Земли в отношении заботы о своей планете.
Можно сказать, что День Земли является гражданской инициативой, к которой могут присоединяться любые люди, группы и организации.
В этот день ежегодно в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) с 1972 года звучит Колокол Мира (Peace Bell), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран. Он является символом глобальной солидарности людей Земли. Кроме того, колокол служит призывом к действию во имя сохранения мира и жизни на Земле.
Он начинает звонить точно в момент начала весеннего равноденствия в Северном полушарии и осеннего в Южном полушарии. Смысл этой церемонии состоит в том, чтобы в течение минуты, пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что они должны сделать, чтобы сохранить нашу планету, осознать себя ее гражданами и улучшить жизнь всего живого на Земле.
Частью церемонии является поднятие флага Земли, который придумал Джон Макконелл в 1969 году. Флаг представляет собой фотографию нашей планеты, снятую из космоса. В этом качестве сейчас используется снимок планеты на темно-синем фоне, который был сделан астронавтами космического корабля "Аполлон-17" на их пути к Луне.
В 1997 году флаг Земли был вручен летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Анатолию Березовому во время празднования Дня Земли в ООН. Позднее несколько экземпляров флага были доставлены на борт космической станции "Мир". Флаги Земли, побывавшие на орбитальной станции "Мир", вручены музею им. Н.К. Рериха в Москве, музею Н.К. Рериха в Нью-Йорке и Международному гуманитарному фонду "Знание".
В России церемония "Колокол Мира в День Земли" впервые была проведена в 1998 году в Москве. Ее организаторами стали Международный Центр-Музей имени Н.К. Рериха, Международный гуманитарный фонд "Знание", Федерация космонавтики России, Международная Ассоциация фондов Мира.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Всемирный день ЗемлиСправки
 
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