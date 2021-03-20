https://ria.ru/20210320/zemletryasenie-1602119418.html

При землетрясении в Японии пострадали семь человек

При землетрясении в Японии пострадали семь человек

Число пострадавших при землетрясении в японской префектуре Мияги возросло до семи, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану, которая в Японии... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:28

2021-03-20T14:28

2021-03-20T15:42

тихий океан

фукусима-1

мияги

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 20 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Число пострадавших при землетрясении в японской префектуре Мияги возросло до семи, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.Ранее сообщалось о трех пострадавших в этой префектуре.Травмы носят легкий характер, угрозы для жизни нет. Большая часть пострадавших – пожилые люди, ранения они получили при падении или ударившись об упавшую мебель.Информации о пострадавших из других районов к этому часу не поступало.Российская дипмиссия не получала информации о пострадавших в результате землетрясения в Японии россиянах.В 18.09 (12.09 мск) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 метров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Максимальная сила толчков составила 5- по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог. На атомных электростанциях в северо-восточном регионе – "Анагава", "Фукусима-1" и "Фукусима-2" нештатных ситуаций к этому часу выявлено не было. В префектуре Мияги объявлена эвакуация для 8850 человек.

https://ria.ru/20210320/yaponiya-1602122344.html

тихий океан

мияги

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио. 2021-03-20T14:28 true PT0M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, фукусима-1, мияги, япония, в мире