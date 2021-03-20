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При землетрясении в Японии пострадали семь человек
При землетрясении в Японии пострадали семь человек
Число пострадавших при землетрясении в японской префектуре Мияги возросло до семи, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану, которая в Японии... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:28
2021-03-20T14:28
2021-03-20T15:42
тихий океан
фукусима-1
мияги
япония
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ТОКИО, 20 мар - РИА Новости, Ксения Нака. Число пострадавших при землетрясении в японской префектуре Мияги возросло до семи, сообщает телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану, которая в Японии выполняет также функции службы спасения и скорой помощи.Ранее сообщалось о трех пострадавших в этой префектуре.Травмы носят легкий характер, угрозы для жизни нет. Большая часть пострадавших – пожилые люди, ранения они получили при падении или ударившись об упавшую мебель.Информации о пострадавших из других районов к этому часу не поступало.Российская дипмиссия не получала информации о пострадавших в результате землетрясения в Японии россиянах.В 18.09 (12.09 мск) на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Очаг залегал на глубине 60 метров. Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Максимальная сила толчков составила 5- по семибалльной шкале, принятой в Японии. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур Японии. Частично остановлено движение на ряде участков автомобильных и железных дорог. На атомных электростанциях в северо-восточном регионе – "Анагава", "Фукусима-1" и "Фукусима-2" нештатных ситуаций к этому часу выявлено не было. В префектуре Мияги объявлена эвакуация для 8850 человек.
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Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
2021-03-20T14:28
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