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В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T12:25
2021-03-20T13:15
япония
в мире
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ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами.Главное метеорологическое агентство зафиксировало подземные толчки на северо-западе страны, в районе префектуры Мияги, в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.Не исключается, что высота цунами у берегов Мияги может достигать одного метра.Толчки ощущались в Токио. Как передает корреспондент РИА Новости, в доме раскачивались люстры, а на улице — фонарные столбы.Японское правительство создало кризисный штаб.В компании Japan Atomic Power Company заявили, что не выявили сбоев в работе АЭС "Токай-2".
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353
60
Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
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япония, в мире

В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2

12:25 20.03.2021 (обновлено: 13:15 20.03.2021)
 
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости. У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2, объявлена угроза цунами.
Главное метеорологическое агентство зафиксировало подземные толчки на северо-западе страны, в районе префектуры Мияги, в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.
Не исключается, что высота цунами у берегов Мияги может достигать одного метра.
Толчки ощущались в Токио. Как передает корреспондент РИА Новости, в доме раскачивались люстры, а на улице — фонарные столбы.
Японское правительство создало кризисный штаб.
В компании Japan Atomic Power Company заявили, что не выявили сбоев в работе АЭС "Токай-2".
Тихий океан - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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