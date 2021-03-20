Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Телефон может работать дольше, если не растрачивать щедро силы аккумулятора на второстепенные и ненужные задачи и отключать все не столь нужные функции, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
"Самое первое, что может тратить энергию — это слишком высокая яркость экрана. Чтобы уменьшить расход аккумулятора разумно перенастроить яркость экрана приблизительно на 30% и включить автонастройку, которая позволит не потерять функциональность устройства, а на ярком солнце можно всегда увеличить яркость экрана вручную", - посоветовал эксперт.
Он также порекомендовал отказаться от некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений.
"Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки. С таким программами не все просто, некоторые из них могут дать дополнительный эффект, но при условии, что должна быть выполнена значительная часть рекомендаций, представленных выше", - заключил Назаренко.
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