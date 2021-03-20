https://ria.ru/20210320/zaryadka-1602083752.html

Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней

Эксперт объяснил, как использовать смартфон без подзарядки несколько дней

Телефон может работать дольше, если не растрачивать щедро силы аккумулятора на второстепенные и ненужные задачи и отключать все не столь нужные функции,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T01:16

2021-03-20T01:16

2021-03-20T01:16

максим назаренко

технологии

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Телефон может работать дольше, если не растрачивать щедро силы аккумулятора на второстепенные и ненужные задачи и отключать все не столь нужные функции, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Он также порекомендовал отказаться от некоторых автоматических обновлений и всплывающих окон push-приложений. "Есть также специальные программы, которые можно установить на смартфон и которые заявляют о своих возможностях увеличить время работы от подзарядки до подзарядки. С таким программами не все просто, некоторые из них могут дать дополнительный эффект, но при условии, что должна быть выполнена значительная часть рекомендаций, представленных выше", - заключил Назаренко.

https://ria.ru/20201226/smartfon-1591007569.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим назаренко, технологии