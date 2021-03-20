https://ria.ru/20210320/zaderzhanie-1602096900.html

В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей

В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей

Глава управления горхозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:51

2021-03-20T09:51

2021-03-20T09:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

лесосибирск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Глава управления горхозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не было установлено пожарных извещателей, хотя семья их получала.Следствие полагает, что подозреваемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправной электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска, на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении.

https://ria.ru/20210320/pozhar-1602092604.html

россия

красноярский край

лесосибирск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия