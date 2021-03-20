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В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей
В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей
Глава управления горхозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:51
2021-03-20T09:51
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
лесосибирск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Глава управления горхозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба регионального главка СК.В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не было установлено пожарных извещателей, хотя семья их получала.Следствие полагает, что подозреваемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправной электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска, на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия

В Лесосибирске задержали чиновника по делу о гибели четырех детей

09:51 20.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГВСУ СК России / Перейти в фотобанкСотрудник СК РФ на месте пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края
Сотрудник СК РФ на месте пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГВСУ СК России
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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Глава управления горхозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по делу о халатности, повлекшей смерть четверых детей при пожаре, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
В среду в Лесосибирске при пожаре в 18-квартирном деревянном доме погибли четверо детей в возрасте от 2 до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы. Следователи не исключают, что причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным МЧС, в квартире не было установлено пожарных извещателей, хотя семья их получала.
"В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлекшей смерть четверых детей в результате пожара, задержан руководитель управления городского хозяйства … Следствие в ближайшее время планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что подозреваемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся. В ведомстве сообщили, что его халатные действия привели к тому, что в результате неисправной электропроводки произошло короткое замыкание и пожар. Также в рамках уголовного дела проверяются действия должностных лиц органов системы профилактики Лесосибирска, на предмет установления надлежащего контроля за семьей в опасном положении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайЛесосибирскПроисшествия
 
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