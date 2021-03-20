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В Японии предупредили о сильных афтершоках в течение недели
В Японии предупредили о сильных афтершоках в течение недели
После землетрясения на северо-востоке Японии в течение недели возможны сильные афтершоковые толчки, заявила представитель Главного метеорологического управления РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T14:57
2021-03-20T15:58
мияги
япония
происшествия
в мире
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ТОКИО, 20 мар — РИА Новости, Ксения Нака. После землетрясения на северо-востоке Японии в течение недели возможны сильные афтершоковые толчки, заявила представитель Главного метеорологического управления на экстренной пресс-конференции.По ее словам, не исключаются и небольшие колебания уровня моря.Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги, очаг залегал на глубине 60 метров. Первоначально Главное метеорологическое управление сообщило о магнитуде 7,2, затем оценку понизили до 6,9. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур. Власти объявили об угрозе цунами, но позже предупреждение сняли.В префектуре Мияги объявили эвакуацию для почти девяти тысяч человек. Сообщалось о семи пострадавших. В регионе частично остановили движение на некоторых участках автомобильных и железных дорог. На атомных электростанциях "Анагава", "Фукусима-1" и "Фукусима-2" нештатных ситуаций не было.
https://ria.ru/20210305/aftershoki-1600015198.html
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353
60
Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
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мияги, япония, происшествия, в мире

В Японии предупредили о сильных афтершоках в течение недели

14:57 20.03.2021 (обновлено: 15:58 20.03.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
ТОКИО, 20 мар — РИА Новости, Ксения Нака. После землетрясения на северо-востоке Японии в течение недели возможны сильные афтершоковые толчки, заявила представитель Главного метеорологического управления на экстренной пресс-конференции.
По ее словам, не исключаются и небольшие колебания уровня моря.
Сильное землетрясение произошло на северо-востоке Японии в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги, очаг залегал на глубине 60 метров.
Первоначально Главное метеорологическое управление сообщило о магнитуде 7,2, затем оценку понизили до 6,9. Толчки ощущались в 23 из 47 префектур. Власти объявили об угрозе цунами, но позже предупреждение сняли.
В префектуре Мияги объявили эвакуацию для почти девяти тысяч человек. Сообщалось о семи пострадавших. В регионе частично остановили движение на некоторых участках автомобильных и железных дорог. На атомных электростанциях "Анагава", "Фукусима-1" и "Фукусима-2" нештатных ситуаций не было.
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