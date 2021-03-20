https://ria.ru/20210320/yaponiya-1602114771.html
На северо-востоке Японии сняли угрозу цунами
На северо-востоке Японии сняли угрозу цунами
Главное метеорологическое агентство отменило предупреждение об угрозе цунами, вынесенное после мощного землетрясения на северо-востоке Японии. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:41
2021-03-20T13:41
2021-03-20T14:03
мияги
токио
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ТОКИО, 20 мар – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство отменило предупреждение об угрозе цунами, вынесенное после мощного землетрясения на северо-востоке Японии.Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером в субботу в районе префектуры Мияги. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.В районе землетрясения была объявлена угроза цунами. Предупреждение было снято в 19.30 по местному времени (13.30 мск).После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов "синкансен" по линии Тохоку. Также сообщается, что около 200 жилых домов в префектуре Мияги оказались обесточенными после землетрясения. Сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС не зафиксировано.После землетрясения при канцелярии премьер-министра страны был созданный кризисный штаб.
https://ria.ru/20210311/fukusima-1600466457.html
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мияги, токио, происшествия, япония, в мире