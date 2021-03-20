https://ria.ru/20210320/vaktsinatsiya-1602053634.html

Что нужно знать о вакцинации от коронавируса людям старше 60 лет

Что нужно знать о вакцинации от коронавируса людям старше 60 лет

Минздрав считает вакцинацию людей старше 60 лет приоритетной, поскольку они — в группе риска. Пожилые чаще болеют тяжело, смертность среди них выше. Сейчас,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:17

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Минздрав считает вакцинацию людей старше 60 лет приоритетной, поскольку они — в группе риска. Пожилые чаще болеют тяжело, смертность среди них выше. Сейчас, когда ограничения постепенно снимают, прививка убережет старшее поколение от коронавируса. В России для этой категории граждан доступны отечественные препараты "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На подходе — "убитая" вакцина "КовиВак".Почему людей старше 60 лет по всему миру вакцинируют в первую очередьСогласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, риск заражения SARS-CoV-2 среди 18-29-летних — в три раза выше по сравнению с пяти-семнадцатилетними. Для сравнения: у взрослых и пожилых — только в два раза. Казалось, бы старшее поколение заметно реже заболевает.Однако картина радикально меняется, если взять статистику госпитализаций и смертей. Уже для 65-74-летних риск попасть в больницу выше в 35 раз, и дальше он только возрастает. Пожилые гибнут от коронавируса чаще молодых в 2800 раз, после 85 лет — в 7900.С самого начала пандемии ученые пытаются выяснить, почему для пожилых коронавирус смертельно опасен. Одно из объяснений — сопутствующие болезни. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ковид серьезно влияет на хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, органов дыхания.Попав в больницу с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии, пожилые пациенты требуют особого внимания и ухода со стороны персонала, им нужно много медикаментов. Их массовая госпитализация серьезно перегружает систему здравоохранения. Так случилось в Италии.Особо уязвимая категория — пожилые инвалиды, которым необходим особый уход, обитатели домов престарелых. Маски и перчатки не дают полной гарантии, что инфекция не попадет в организм извне. Кроме того, в последнее время все больше данных о том, что вакцинированный может быть бессимптомным переносчиком. Так что даже если привить всех медработников и социальных служащих, их пациенты и подопечные — в зоне риска.У пожилых выше вероятность и повторного инфицирования коронавирусом. По данным датских ученых, проанализировавших анкеты примерно четырех миллионов человек, приобретенный после ковида иммунитет дает защиту в 80 процентах случаев. А вот в группе 65 плюс — только в 47 процентах.Все эти факторы говорят о том, что люди старше 60 лет входят в категорию, требующую особой защиты. "Теперь, чтобы безопасно вернуться к нормальной жизни, не бояться заразиться и заболеть, надо сделать прививку", — пишет Валерий Вечорко, главный врач ГКБ № 15 им. О. М. Филатова в Москве, полностью перепрофилированной под ковидный госпиталь во время второй волны.Почему пожилые люди тяжелее болеют COVID-19Данные о том, что коронавирус тяжелее протекает у пожилых, поступали с самого начала. За первые 18 недель в Европе значительно поднялась смертность от всех причин, и половина "дополнительных" смертей пришлась на людей старше 85 лет. Медики сообщали, что у пациентов 65-ти и старше чаще развивается тяжелая пневмония со множественными очагами и острый респираторный дистресс-синдром — угрожающее жизни состояние.Ученые предполагают, что дело в снижении иммунитета с возрастом. Человек с рождения сталкивается с инфекциями. Большинство он переносит легко, справляясь своими силами. Если заболевает, то после выздоровления у него вырабатываются антитела и клеточная память, которые распознают патоген при повторной встрече и дают отпор. Это называется приобретенным иммунитетом. Детские прививки — тренировка перед встречей со смертельными вирусами и бактериями.Следуя этой логике, пожилые должны обладать самой сильной защитой, поскольку у них больше всего прививок и есть естественный иммунитет ко многим инфекциям. Однако человечество прежде не встречались с SARS-CoV-2, поэтому ни антител, ни клеточной памяти ни у кого нет.Остается надежда на врожденный иммунитет. Но он стареет вместе с организмом. Запасы клеток-убийц, антител, клеток-помощников и клеток памяти исчерпываются, из-за этого воспалительный ответ на новые инфекции дает сбои. Клетки иммунитета распознают опасный компонент инфекции уже не так хорошо. Слизистая носоглотки, например, с помощью кашля плохо очищается, объем легких уменьшен, из-за чего вирусная и бактериальная нагрузка возрастает.Старение иммунитета считается ключевым фактором гибели возрастных пациентов. Именно поэтому им нужно прививаться.Как работает вакцина от коронавирусаSARS-CoV-2 умеет обходить врожденную защиту человека, вот почему он так быстро распространился в мире. Вирус проникает в клетку с помощью белка-шипа. Наш организм распознает его как врага и запускает целый каскад реакций, направленный на уничтожение вируса и зараженных клеток.Вакцины обманывают организм, показывая ему синтетический белок-шип, его части или целый убитый коронавирус. В ответ формируется иммунитет, который защитит при встрече с реальной инфекцией. Привитый человек не заболеет. В крайнем случае, что бывает редко, перенесет ковид легко.Какие вакцины испытаны на людях старше 60 летВ конце 2020-го Минздрав России одобрил вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") для людей старше 60 лет. Ее разработчик — Центр имени Гамалеи. Испытания проходят почти на 34 тысячах добровольцев, возраст которых от 18 до 111 лет. Кроме того, запущены специальные клинические испытания на группе из 110 человек возрастом 60-111 лет на базе Центральной клиники Управления делами президента в Москве.Сначала ученые сомневались, что вакцина вызовет хороший иммунный ответ у пожилых — у них не так эффективно формируются антитела. Однако как заявил директор центра Александр Гинцбург, "Спутник V" хорошо работает на всех возрастных категориях.Согласно недавней публикации в The Lancet промежуточных результатов третьей фазы клинических испытаний, среди вакцинированных было 1611 человек старше 60 лет (максимум 87 лет), еще 533 получили плацебо (эта группа нужна для контроля). Эффективность вакцины у пожилых оценили в 91,8 процента. Это выше, чем в среднем по всем возрастным группам, — 87 процентов.Среди привитых первой дозой вакцины были те, кто заразился коронавирусом, но среди них — ни одного среднего и тяжелого случая. Для сравнения: в группе плацебо — 20 таких случаев. У возрастных добровольцев отмечали всего два случая легкого течения ковида.Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", также прошла клинические испытания на 150 добровольцах 65 лет и старше. Ученые убедились в ее безопасности и способности вызывать антительный ответ. Пятого марта Минздрав разрешил ее использование для этой категории граждан.Какие побочные явления вызывает вакцинаВакцина "Спутник V" представляет собой "кастрированный" аденовирус с измененным геномом — в него вставили ген коронавирусного белка-шипа. Аденовирус заражает клетки и заставляет их производить разные вирусные белки, включая и белок-шип. Организм распознает все это как вражеское вторжение и начинает строить защиту.С аденовирусами сталкивались многие: обычно они вызывают небольшое ОРЗ, насморк, повышение температуры. Аналогичные симптомы появляются примерно у половины людей после введения первой и второй доз "Спутника V" (в них разные штаммы аденовирусов ad26 и ad5). В статье разработчики указывают, что большинство побочных явлений — легкие. Всего у 45 участников отмечались серьезные симптомы, но, как выяснилось, они не связаны с вакциной.Люди делятся своим опытом в телеграм-чате "Народные отчеты о вакцинации от COVID-19". Вот несколько типичных отчетов:"Ж66 лет V1 — 2 января, сонливость, дневной сон. Температуры и других явлений не наблюдалось"."М65. Три дня температуры, начиная с четвертого дня от вакцинации"."М73, Ж68 получили первую прививку 3 января, на четвертый день побочки так особо и не появились".Согласно статистике чата, температура — самый частый побочный эффект. Она бывает примерно у половины привитых после первой и второй доз. Еще боль в руке, сонливость, озноб, головная, реже мышечная боль.Вакцина "ЭпиВакКорона" полностью синтетическая, в ней нет вируса и его частей. Это искусственно созданный белок оболочки коронавируса, на который химически прикреплены пептиды (короткие участки) белка-шипа. В качестве усилителя иммунитета к этой конструкции добавлены оксиды алюминия. Препарат практически не вызывает осложнений. Участники клинических испытаний отмечали боль в месте укола, реже покраснение, еще реже — небольшую температуру.Где сделать прививку от COVID-19В России массовая вакцинация населения началась 18 января. Пока доступен только "Спутник V". Он требует введения двух доз с интервалом 21 день. Иммунитет окончательно формируется через 21 день после второй прививки."ЭпиВакКорона" и убитая вакцина "КовиВак" от Центра имени Чумакова в массовом количестве появятся позже.Вакцинация добровольная и бесплатная. Минздрав России рекомендует пройти ее всем старше 18, у кого нет противопоказаний, а их немного — тяжелые аллергии в прошлом, острые инфекции, хронические заболевания в острой фазе, беременность и грудное вскармливание. Если есть сомнения, нужно проконсультироваться у лечащего врача.Самый простой вариант привиться от коронавируса — записаться через портал госуслуг или по номеру 122. Многие поликлиники также ведут запись на вакцинацию. В крупных торговых центрах открыты мобильные прививочные пункты.

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https://ria.ru/20210316/kovid-1601372831.html

https://ria.ru/20210122/epivakkorona-1594051697.html

https://ria.ru/20201112/vaktsiny-1584126612.html

https://ria.ru/20210217/kovid-1597854619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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