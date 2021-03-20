Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
01:43 20.03.2021 (обновлено: 07:23 20.03.2021)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
"Мы можем победить только с (помощью - ред.) вакцин... Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)", - написал министр в Facebook, прикрепив фотографию своей вакцинации.
Csak az oltással győzhetünk a világjárvány ellen! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy regisztráljon! A keleti vakcinák...Опубликовано Szijjártó Péter Пятница, 19 марта 2021 г.
Венгрия ранее уже одобрила применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее привился от коронавируса вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm.
Кроме "Спутника V" Венгрия одобрила применение вакцины AstraZeneca и Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.