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Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T01:43
2021-03-20T07:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
венгрия
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".Венгрия ранее уже одобрила применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее привился от коронавируса вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm.Кроме "Спутника V" Венгрия одобрила применение вакцины AstraZeneca и Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венгрия, в мире

Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"

01:43 20.03.2021 (обновлено: 07:23 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

"Мы можем победить только с (помощью - ред.) вакцин... Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)", - написал министр в Facebook, прикрепив фотографию своей вакцинации.

Csak az oltással győzhetünk a világjárvány ellen! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy regisztráljon! A keleti vakcinák...

Опубликовано Szijjártó Péter Пятница, 19 марта 2021 г.
Венгрия ранее уже одобрила применение "Спутника V", не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее привился от коронавируса вакциной китайской фармацевтической компании Sinopharm.
Кроме "Спутника V" Венгрия одобрила применение вакцины AstraZeneca и Sinopharm. В стране также применяются препараты Pfizer и Moderna, которые одобрены на уровне ЕС.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВенгрияВ мире
 
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