Глава МИД Венгрии привился "Спутником V"

"Мы можем победить только с (помощью - ред.) вакцин... Сегодня мы завершили сделку с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым о поставке вакцин "Спутник V" в марте. (Я тоже привился этой вакциной сегодня)", - написал министр в Facebook, прикрепив фотографию своей вакцинации.