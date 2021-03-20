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Пять сотрудников Белого дома уволили за употребление в прошлом марихуаны
Пять сотрудников Белого дома уволили за употребление в прошлом марихуаны
Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:09
2021-03-20T11:09
дженнифер псаки
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по этому пункту, признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности на тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме", - написала Псаки в Twitter.В результате, по ее словам, работу в Белом доме сможет получить большее число людей, чем в прошлом. "Из сотен нанятых людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там в результате этой политики", - указала Псаки.Ранее издание Daily Beast сообщило со ссылкой на источники, что из-за употребления в прошлом марихуаны десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или переведены на удаленную работу - либо же их попросили уволиться.В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.
https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html
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дженнифер псаки, джо байден, сша, общество, в мире

Пять сотрудников Белого дома уволили за употребление в прошлом марихуаны

11:09 20.03.2021
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по этому пункту, признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности на тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме", - написала Псаки в Twitter.
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В результате, по ее словам, работу в Белом доме сможет получить большее число людей, чем в прошлом. "Из сотен нанятых людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там в результате этой политики", - указала Псаки.
Ранее издание Daily Beast сообщило со ссылкой на источники, что из-за употребления в прошлом марихуаны десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или переведены на удаленную работу - либо же их попросили уволиться.
В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.
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