https://ria.ru/20210320/uvolnenie-1602102731.html

Пять сотрудников Белого дома уволили за употребление в прошлом марихуаны

Пять сотрудников Белого дома уволили за употребление в прошлом марихуаны

Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:09

2021-03-20T11:09

2021-03-20T11:09

дженнифер псаки

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сша

общество

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пять сотрудников Белого дома уволили из-за употребления в прошлом марихуаны, что противоречит обещанию администрации Джо Байдена об ослаблении требований по этому пункту, признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности на тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме", - написала Псаки в Twitter.В результате, по ее словам, работу в Белом доме сможет получить большее число людей, чем в прошлом. "Из сотен нанятых людей только пять человек, которые начали работать в Белом доме, больше не работают там в результате этой политики", - указала Псаки.Ранее издание Daily Beast сообщило со ссылкой на источники, что из-за употребления в прошлом марихуаны десятки молодых сотрудников Белого дома были отстранены от работы или переведены на удаленную работу - либо же их попросили уволиться.В США 38 штатов из 50 разрешают использование марихуаны в медицинских целях, а в 15 штатах и в столичном округе Колумбия легализовано употребление марихуаны в рекреационных целях.

https://ria.ru/20201026/pandemiya-1581236977.html

https://ria.ru/20201204/marikhuana-1587766374.html

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дженнифер псаки, джо байден, сша, общество, в мире