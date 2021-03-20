https://ria.ru/20210320/ukraina-1602135189.html

Киев потребовал от НАТО объяснить, где альянс видит Украину в 2030 году

Киев потребовал от НАТО объяснить, где альянс видит Украину в 2030 году

Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где участники альянса видят ее в десятилетней перспективе, заявила вице-премьер страны Ольга РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:55

2021-03-20T16:55

2021-03-20T16:55

верховная рада украины

нато

финляндия

иордания

грузия

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мар - РИА Новости. Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где участники альянса видят ее в десятилетней перспективе, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина.По ее словам, план действий - это политическое решение, которое позволит Украине мобилизовать усилия внутри страны для дальнейших реформ и интеграции в евроатлантическое сообщество.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210223/ukraina-1598630528.html

финляндия

иордания

грузия

украина

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верховная рада украины, нато, финляндия, иордания, грузия, украина, в мире