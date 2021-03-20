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У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради танцпола"
У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради танцпола"
Участники дуэта Gayazovs Brothers — братья Тимур и Ильяс Гаязовы совместно с поп-группой "Руки вверх!" представили на всех цифровых площадках трек "Ради... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T01:15
2021-03-20T01:15
2021-03-20T01:15
шоу-бизнес
сергей жуков
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участники дуэта Gayazovs Brothers — братья Тимур и Ильяс Гаязовы совместно с поп-группой "Руки вверх!" представили на всех цифровых площадках трек "Ради танцпола". Авторы в треке сочетают элементы русской народной музыки, например, звучание рожка (духовой инструмент — Прим. ред.) и электронной. А в тексте исполнители призывают слушателей бросать дела и разные проблемы и отправляться веселиться на танцпол. В комментариях пользователи написали, что трек получился "зажигательным" и точно станет хитом.
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шоу-бизнес, сергей жуков, музыка, новости культуры
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участники дуэта Gayazovs Brothers — братья Тимур и Ильяс Гаязовы совместно с поп-группой "Руки вверх!" представили на всех цифровых площадках трек "Ради танцпола".
"Свершилось! Новый трек Gayazovs Brothers и "Руки вверх!", — сообщила в инстаграме Сергей Жуков.
Авторы в треке сочетают элементы русской народной музыки, например, звучание рожка (духовой инструмент — Прим. ред.) и электронной. А в тексте исполнители призывают слушателей бросать дела и разные проблемы и отправляться веселиться на танцпол.
В комментариях пользователи написали, что трек получился "зажигательным" и точно станет хитом.