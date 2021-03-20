https://ria.ru/20210320/trek-1602006379.html

У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради танцпола"

У "Руки вверх!" и Gayazovs Brothers вышел совместный трек "Ради танцпола"

Участники дуэта Gayazovs Brothers — братья Тимур и Ильяс Гаязовы совместно с поп-группой "Руки вверх!" представили на всех цифровых площадках трек "Ради... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T01:15

2021-03-20T01:15

2021-03-20T01:15

шоу-бизнес

сергей жуков

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участники дуэта Gayazovs Brothers — братья Тимур и Ильяс Гаязовы совместно с поп-группой "Руки вверх!" представили на всех цифровых площадках трек "Ради танцпола". Авторы в треке сочетают элементы русской народной музыки, например, звучание рожка (духовой инструмент — Прим. ред.) и электронной. А в тексте исполнители призывают слушателей бросать дела и разные проблемы и отправляться веселиться на танцпол. В комментариях пользователи написали, что трек получился "зажигательным" и точно станет хитом.

https://ria.ru/20201009/trek-1578974252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, сергей жуков, музыка, новости культуры