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Пуск "Союза" с Байконура перенесли на 22 марта
Пуск "Союза" с Байконура перенесли на 22 марта
Не состоявшийся в субботу пуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, проблема, которая привела к переносу старта, уже решена,... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:05
2021-03-20T19:40
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космос - риа наука
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Не состоявшийся в субботу пуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, проблема, которая привела к переносу старта, уже решена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, перенос на два дня не связан с какими-либо новыми проблемами на космодроме или в ракете, а связан с желанием специалистов провести повторную проверку готовности ракеты к старту.Старт планировался на 9.07 мск в субботу, но был отложен из-за сбоя в электропитании стартового комплекса. "Проблема, которая привела к переносу старта, решена", - добавил собеседник агентства.Перенос пуска ракеты подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Facebook.Как поясняет "Роскосмос" в своем Telegram-канале, решение было принято на состоявшемся на космодроме Байконур 20 марта 2021 года заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности.
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россия, союз, байконур (город), космос - риа наука

Пуск "Союза" с Байконура перенесли на 22 марта

19:05 20.03.2021 (обновлено: 19:40 20.03.2021)
 
© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Не состоявшийся в субботу пуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, проблема, которая привела к переносу старта, уже решена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск состоится в понедельник в 9.07 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.

Ракета-носитель Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат во время установки на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
18:03
Источник назвал причину переноса пуска "Союза" с Байконура
По его словам, перенос на два дня не связан с какими-либо новыми проблемами на космодроме или в ракете, а связан с желанием специалистов провести повторную проверку готовности ракеты к старту.
Старт планировался на 9.07 мск в субботу, но был отложен из-за сбоя в электропитании стартового комплекса. "Проблема, которая привела к переносу старта, решена", - добавил собеседник агентства.
Перенос пуска ракеты подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Facebook.
Установка ракеты-носителя Союз-СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ и четырьмя европейскими аппаратами O3b на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане. 1 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
15:14
Во Франции прокомментировали запуски российских ракет "Союз"

"На понедельник", - написал он.

Как поясняет "Роскосмос" в своем Telegram-канале, решение было принято на состоявшемся на космодроме Байконур 20 марта 2021 года заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности.

"Заслушав доклады руководителей работ, члены комиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

 
РоссияСоюзБайконур (город)Космос - РИА Наука
 
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