Пуск "Союза" с Байконура перенесли на 22 марта
19:05 20.03.2021 (обновлено: 19:40 20.03.2021)
© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" на стартовой площадке космодрома Байконур
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Не состоявшийся в субботу пуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, проблема, которая привела к переносу старта, уже решена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Пуск состоится в понедельник в 9.07 по московскому времени", - сказал собеседник агентства.
По его словам, перенос на два дня не связан с какими-либо новыми проблемами на космодроме или в ракете, а связан с желанием специалистов провести повторную проверку готовности ракеты к старту.
Старт планировался на 9.07 мск в субботу, но был отложен из-за сбоя в электропитании стартового комплекса. "Проблема, которая привела к переносу старта, решена", - добавил собеседник агентства.
Перенос пуска ракеты подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Facebook.
"На понедельник", - написал он.
Как поясняет "Роскосмос" в своем Telegram-канале, решение было принято на состоявшемся на космодроме Байконур 20 марта 2021 года заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности.
"Заслушав доклады руководителей работ, члены комиссии приняли решение провести пуск утром в понедельник, 22 марта 2021 года", - говорится в сообщении.