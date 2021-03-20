https://ria.ru/20210320/soyuz-1602145882.html

Пуск "Союза" с Байконура перенесли на 22 марта

Пуск "Союза" с Байконура перенесли на 22 марта

Не состоявшийся в субботу пуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, проблема, которая привела к переносу старта, уже решена,... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:05

2021-03-20T19:05

2021-03-20T19:40

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космос - риа наука

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Не состоявшийся в субботу пуск ракеты "Союз" с космодрома Байконур перенесен на утро понедельника, проблема, которая привела к переносу старта, уже решена, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, перенос на два дня не связан с какими-либо новыми проблемами на космодроме или в ракете, а связан с желанием специалистов провести повторную проверку готовности ракеты к старту.Старт планировался на 9.07 мск в субботу, но был отложен из-за сбоя в электропитании стартового комплекса. "Проблема, которая привела к переносу старта, решена", - добавил собеседник агентства.Перенос пуска ракеты подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Facebook.Как поясняет "Роскосмос" в своем Telegram-канале, решение было принято на состоявшемся на космодроме Байконур 20 марта 2021 года заседании комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения "Союз-2.1а" после выявленной сегодня утром технической неисправности.

https://ria.ru/20210320/baykonur-1602141618.html

https://ria.ru/20210320/soyuz-1602124533.html

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россия, союз, байконур (город), космос - риа наука