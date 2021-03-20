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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210320/sirius-1602154985.html
Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году
Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:54
2021-03-20T20:54
ямало-ненецкий автономный округ
россия
образовательный центр "сириус"
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тюменская область
краснодарский край
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Все ребята – победители и участники региональных и всероссийских олимпиад по физике, информатике и математике. Они примут участие в летней смене "Сириуса", посвященной развитию интеллекта. Чтобы попасть туда, школьники прошли серьезное предметное тестирование, организованное образовательным центром, и представили мотивационное эссе о своих достижениях.Возможность отправиться в образовательный центр "Сириус" – только одна из составляющих летней оздоровительной кампании. В этом году ямальцы смогут посетить детские лагеря в Крыму, Краснодарском крае, Тюменской области. Планируется, что отдохнуть смогут больше шести тысяч ребят – в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.Заявочная кампания стартует 19 марта. На первом этапе подать заявку можно в оздоровительные центры Тюменской области, с 25 марта – Крыма и Краснодарского края. Сначала документы принимаются от детей из льготных категорий, с 30 марта – от всех желающих.
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россия, образовательный центр "сириус", ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область, краснодарский край, общество

Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году

20:54 20.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоселок городского типа Сириус в Краснодарском крае
Поселок городского типа Сириус в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил путевки в образовательный центр "Сириус" школьникам из Салехарда и Лабытнанги. С этого года выезды в центр финансируются из бюджета региона, благодаря этому отправиться туда смогут около 100 одаренных детей со всего Ямала – это почти в 10 раз больше, чем в прошлые годы", - говорится в сообщении.

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Все ребята – победители и участники региональных и всероссийских олимпиад по физике, информатике и математике. Они примут участие в летней смене "Сириуса", посвященной развитию интеллекта. Чтобы попасть туда, школьники прошли серьезное предметное тестирование, организованное образовательным центром, и представили мотивационное эссе о своих достижениях.

"Самое главное в "Сириусе" - это атмосфера творчества и познания, которой вы сможете зарядиться надолго. В этом году в 10 раз больше ямальцев смогут поехать в образовательный центр. Очень важно, чтобы у талантливых детей на Ямале были широкие возможности для развития. Делаем все для этого: создали опорные физико-математические школы, ввели образовательные сертификаты для старшеклассников", - сказал Артюхов на встрече со школьниками, его слова приводит пресс-служба.

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Возможность отправиться в образовательный центр "Сириус" – только одна из составляющих летней оздоровительной кампании. В этом году ямальцы смогут посетить детские лагеря в Крыму, Краснодарском крае, Тюменской области. Планируется, что отдохнуть смогут больше шести тысяч ребят – в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
Заявочная кампания стартует 19 марта. На первом этапе подать заявку можно в оздоровительные центры Тюменской области, с 25 марта – Крыма и Краснодарского края. Сначала документы принимаются от детей из льготных категорий, с 30 марта – от всех желающих.
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"С этого года процесс подачи заявок существенно упростился. На новом сайте leto.yanao.ru можно найти всю информацию о детских лагерях, оформить заявку и оплатить дорогу по некоторым направлениям. За счет того, что большинство данных заполняется автоматически, время на оформление сократится в среднем в три раза", - отмечается в сообщении.

 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияОбразовательный центр "Сириус"Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Тюменская областьКраснодарский крайОбщество
 
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