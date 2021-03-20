https://ria.ru/20210320/sirius-1602154985.html

Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году

Около ста ямальских школьников поедут в "Сириус" в 2021 году

Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T20:54

2021-03-20T20:54

2021-03-20T20:54

ямало-ненецкий автономный округ

россия

образовательный центр "сириус"

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тюменская область

краснодарский край

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар - РИА Новости. Почти в 10 раз больше одаренных ямальских школьников в 2021 году смогут поехать в образовательный центр "Сириус", сообщает пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Все ребята – победители и участники региональных и всероссийских олимпиад по физике, информатике и математике. Они примут участие в летней смене "Сириуса", посвященной развитию интеллекта. Чтобы попасть туда, школьники прошли серьезное предметное тестирование, организованное образовательным центром, и представили мотивационное эссе о своих достижениях.Возможность отправиться в образовательный центр "Сириус" – только одна из составляющих летней оздоровительной кампании. В этом году ямальцы смогут посетить детские лагеря в Крыму, Краснодарском крае, Тюменской области. Планируется, что отдохнуть смогут больше шести тысяч ребят – в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.Заявочная кампания стартует 19 марта. На первом этапе подать заявку можно в оздоровительные центры Тюменской области, с 25 марта – Крыма и Краснодарского края. Сначала документы принимаются от детей из льготных категорий, с 30 марта – от всех желающих.

https://ria.ru/20210317/priem-1601655803.html

https://ria.ru/20210317/yamal-1601632878.html

https://ria.ru/20210311/magazin-1600764942.html

россия

тюменская область

краснодарский край

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россия, образовательный центр "сириус", ямало-ненецкий автономный округ (янао), тюменская область, краснодарский край, общество