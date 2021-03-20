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Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что электрокары компании могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране, пишет... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T13:47
2021-03-20T13:47
илон маск
tesla motors
китай
сша
технологии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что электрокары компании могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране, пишет газета Guardian.Выступая по видеосвязи на форуме China Development Forum, Маск прокомментировал сообщения о том, что китайские власти ограничат использование электромобилей Tesla военными из-за возможной угрозы национальной безопасности.Он также отметил, что двум самым крупным экономикам мира, США и Китаю, необходимо больше доверять друг другу.Ранее газета Wall Street Joutnal со ссылкой на источники сообщила, что правительство Китая считает, что электромобили американского производителя Tesla могут представлять угрозу нацбезопасности, поэтому ограничит их использование военными, сотрудниками предприятий стратегической важности и государственных ведомств. По данным издания, ряд государственных ведомств Китая попросили своих сотрудников не ездить на работу на электрокарах. По сведениям источников, хозяевам автомобилей Tesla запрещено заезжать на территорию домов, в которых проживают сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.
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илон маск, tesla motors, китай, сша, технологии

Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа

13:47 20.03.2021
 
© REUTERS / Mike BlakeГенеральный директор Tesla Илон Маск
Генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что электрокары компании могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране, пишет газета Guardian.
Выступая по видеосвязи на форуме China Development Forum, Маск прокомментировал сообщения о том, что китайские власти ограничат использование электромобилей Tesla военными из-за возможной угрозы национальной безопасности.
"У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись", - сказал предприниматель.
Он также отметил, что двум самым крупным экономикам мира, США и Китаю, необходимо больше доверять друг другу.
Ранее газета Wall Street Joutnal со ссылкой на источники сообщила, что правительство Китая считает, что электромобили американского производителя Tesla могут представлять угрозу нацбезопасности, поэтому ограничит их использование военными, сотрудниками предприятий стратегической важности и государственных ведомств. По данным издания, ряд государственных ведомств Китая попросили своих сотрудников не ездить на работу на электрокарах. По сведениям источников, хозяевам автомобилей Tesla запрещено заезжать на территорию домов, в которых проживают сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.
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Илон МаскTesla motorsКитайСШАТехнологии
 
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