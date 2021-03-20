https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602115647.html

Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа

Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа

Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что электрокары компании могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране, пишет... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T13:47

2021-03-20T13:47

2021-03-20T13:47

илон маск

tesla motors

китай

сша

технологии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о том, что электрокары компании могут использоваться с целью шпионажа в Китае или любой другой стране, пишет газета Guardian.Выступая по видеосвязи на форуме China Development Forum, Маск прокомментировал сообщения о том, что китайские власти ограничат использование электромобилей Tesla военными из-за возможной угрозы национальной безопасности.Он также отметил, что двум самым крупным экономикам мира, США и Китаю, необходимо больше доверять друг другу.Ранее газета Wall Street Joutnal со ссылкой на источники сообщила, что правительство Китая считает, что электромобили американского производителя Tesla могут представлять угрозу нацбезопасности, поэтому ограничит их использование военными, сотрудниками предприятий стратегической важности и государственных ведомств. По данным издания, ряд государственных ведомств Китая попросили своих сотрудников не ездить на работу на электрокарах. По сведениям источников, хозяевам автомобилей Tesla запрещено заезжать на территорию домов, в которых проживают сотрудники стратегически важных предприятий и госучреждений.

https://ria.ru/20210315/mask-1601313025.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, китай, сша, технологии