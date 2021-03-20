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В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
Госдепартамент США внимательно следит за расследованием в Болгарии в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщил представитель... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:07
2021-03-20T04:07
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдепартамент США внимательно следит за расследованием в Болгарии в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.Он отметил, что администрация США поддерживает суверенитет Болгарии и выступает против враждебных действий на ее территории.Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог.Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
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россия, нед прайс, сша, болгария, в мире

В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии

04:07 20.03.2021
 
© Depositphotos / Cpifbg13 Болгария
Болгария - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Depositphotos / Cpifbg13
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдепартамент США внимательно следит за расследованием в Болгарии в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщил представитель ведомства Нед Прайс.

"Болгария является другом, союзником по НАТО и партнером. Мы внимательно следим за расследованием в Болгарии в отношении предполагаемой российской шпионской сети", - заявил Прайс в Twitter.

Он отметил, что администрация США поддерживает суверенитет Болгарии и выступает против враждебных действий на ее территории.
Ранее генпрокуратура Болгарии сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, военнослужащим и госслужащим, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству". Пятеро из них были задержаны на 72 часа, один отпущен под залог.
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечается, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 10:33
Россиян предупредили о тотальном шпионаже через WhatsApp
 
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