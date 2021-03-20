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Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле
Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T06:49
2021-03-20T06:52
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.Вильфанд также не исключил снегопадов в Москве в первой декаде апреля. "Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает", - объяснил он.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле

06:49 20.03.2021 (обновлено: 06:52 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

“Это не прогноз, это климатически так. Поэтому, какой смысл менять резину, если ночью отрицательные температуры?”, - сказал он.

Синоптик уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.
Вильфанд также не исключил снегопадов в Москве в первой декаде апреля. "Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает", - объяснил он.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
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Вильфанд предупредил москвичей о возможных снегопадах в апреле
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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