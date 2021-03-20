https://ria.ru/20210320/rezina-1602089039.html
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле
Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T06:49
2021-03-20T06:49
2021-03-20T06:52
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.Вильфанд также не исключил снегопадов в Москве в первой декаде апреля. "Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает", - объяснил он.
https://ria.ru/20210320/snegopad-1602088267.html
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