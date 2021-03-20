https://ria.ru/20210320/rezina-1602089039.html

Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле

Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле

Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T06:49

2021-03-20T06:49

2021-03-20T06:52

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149206/40/1492064016_0:100:2907:1735_1920x0_80_0_0_61b25f1284536b008ef442fc38b18b81.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ночные температуры в центре Европейской России могут держаться ниже нуля до второй декады апреля, поэтому менять резину на автомобиле раньше не стоит, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик уточнил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит в центре Европейской России 27-28 марта. Однако ночные температуры могут быть отрицательными еще долгое время.Вильфанд также не исключил снегопадов в Москве в первой декаде апреля. "Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает", - объяснил он.

https://ria.ru/20210320/snegopad-1602088267.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество