https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html
Проценко назвал самый сложный для него момент в борьбе с коронавирусом
Проценко назвал самый сложный для него момент в борьбе с коронавирусом
Труднее всего для главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко далось отсутствие возможности видеться с родителями. Об этом он рассказал RT. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T10:07
2021-03-20T10:07
2021-03-20T10:07
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Труднее всего для главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко далось отсутствие возможности видеться с родителями. Об этом он рассказал RT.Врач отметил, что трудности на работе помогла избежать его команда, которую он назвал "dream team".Ранее Денис Проценко отметил, что по всем регионам, по Москве в том числе, идет снижение количества заболевших COVID-19.
https://ria.ru/20210315/protsenko-1601336515.html
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