https://ria.ru/20210320/protsenko-1602098079.html

Проценко назвал самый сложный для него момент в борьбе с коронавирусом

Проценко назвал самый сложный для него момент в борьбе с коронавирусом

Труднее всего для главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко далось отсутствие возможности видеться с родителями. Об этом он рассказал RT. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:07

2021-03-20T10:07

2021-03-20T10:07

распространение коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коммунарка (москва)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee96cf62db01b12d9113603088524d43.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Труднее всего для главного врача больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко далось отсутствие возможности видеться с родителями. Об этом он рассказал RT.Врач отметил, что трудности на работе помогла избежать его команда, которую он назвал "dream team".Ранее Денис Проценко отметил, что по всем регионам, по Москве в том числе, идет снижение количества заболевших COVID-19.

https://ria.ru/20210315/protsenko-1601336515.html

коммунарка (москва)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), москва, общество