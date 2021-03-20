https://ria.ru/20210320/pozhar-1602100340.html

СК назвал причину пожара в Сургуте

СК назвал причину пожара в Сургуте

Горевшее в ночь на субботу административно-бытовое здание в Сургуте (ХМАО), часть которого была переоборудована под общежитие, подожгли, в результате чего погиб РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T10:42

2021-03-20T10:42

2021-03-20T11:33

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 мар - РИА Новости. Горевшее в ночь на субботу административно-бытовое здание в Сургуте (ХМАО), часть которого была переоборудована под общежитие, подожгли, в результате чего погиб человек, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Информация о пожаре поступила в экстренные службы около 04.15 (02.15 мск), до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, для них развернули пункт временного размещения на базе соседней школы. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло около трех часов.Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 3,6 тысячи квадратных метров. В окружном управлении МЧС отмечали, что пострадали семь человек, у четырех - переломы, ушибы, двое отравились продуктами горения, один получил ожоги. Представитель ведомства уточнял, что второй этаж здания был переоборудован под жилье. По предварительной информации, в нем проживали граждане России, работники организации, которой принадлежит здание.Мужчина, подозреваемый в поджоге, задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "умышленное убийство, совершенное общеопасным способом". Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.Прокуратура начала свою проверку в связи с инцидентом. Ведомство выяснит причины, виновных, а также оценит соблюдение требований противопожарного законодательства на объекте.

https://ria.ru/20210309/podzhog-1600525209.html

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сургут, происшествия