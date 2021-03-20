https://ria.ru/20210320/pogoda-1602096107.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Температура около нуля и гололедица ожидается в Москве в субботу, ночью пойдет снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T09:40

2021-03-20T09:40

2021-03-20T09:40

россия

михаил леус

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Температура около нуля и гололедица ожидается в Москве в субботу, ночью пойдет снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, ожидается юго-западный ветер, несильный, от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы."Ближайшей ночью ждем тёплый фронт, облака будут уплотняться, и ночью небольшой снег пройдет", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210318/vesna-1601837705.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил леус, центр "фобос", москва, общество