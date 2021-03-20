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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Температура около нуля и гололедица ожидается в Москве в субботу, ночью пойдет снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:40
2021-03-20T09:40
россия
михаил леус
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Температура около нуля и гололедица ожидается в Москве в субботу, ночью пойдет снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.По его словам, ожидается юго-западный ветер, несильный, от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы."Ближайшей ночью ждем тёплый фронт, облака будут уплотняться, и ночью небольшой снег пройдет", - добавил синоптик.
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россия, михаил леус, центр "фобос", москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в субботу

09:40 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Большом Москворецком мосту в Москве
Прохожие на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Температура около нуля и гололедица ожидается в Москве в субботу, ночью пойдет снег, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без существенных осадков, местами гололедица, в Москве около нуля максимальная температура, по области минус 2 - плюс 2 градуса", - рассказал Леус.
По его словам, ожидается юго-западный ветер, несильный, от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, к вечеру барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы.
"Ближайшей ночью ждем тёплый фронт, облака будут уплотняться, и ночью небольшой снег пройдет", - добавил синоптик.
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РоссияМихаил ЛеусЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
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