https://ria.ru/20210320/pogoda-1602089724.html

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в европейской части России

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в европейской части России

Со следующей недели в центре Европейской России начнется плавное потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T07:09

2021-03-20T07:09

2021-03-20T11:27

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Со следующей недели в центре Европейской России начнется плавное потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, столбики термометров начнут медленно подниматься выше нуля: в понедельник будет плюс два — плюс три, во вторник и среду — четыре-пять градусов тепла, а в четверг — уже пять-семь. Но ночью во вторник температура опустится до минус двух — минус восьми, а в ночь на среду будет от пяти до десяти градусов мороза.В конце недели, по его словам, ожидается повышение, "но разумное"."Такого сумасшедшего тепла не видно", — добавил синоптик.Он также рассказал, что из-за циклона во второй половине воскресенья атмосферное давление в центре Европейской России будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Атмосферный фронт принесет осадки и снег.

https://ria.ru/20210320/rezina-1602089039.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество