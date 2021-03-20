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Вильфанд рассказал, когда потеплеет в европейской части России
Вильфанд рассказал, когда потеплеет в европейской части России
Со следующей недели в центре Европейской России начнется плавное потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T07:09
2021-03-20T11:27
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Со следующей недели в центре Европейской России начнется плавное потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, столбики термометров начнут медленно подниматься выше нуля: в понедельник будет плюс два — плюс три, во вторник и среду — четыре-пять градусов тепла, а в четверг — уже пять-семь. Но ночью во вторник температура опустится до минус двух — минус восьми, а в ночь на среду будет от пяти до десяти градусов мороза.В конце недели, по его словам, ожидается повышение, "но разумное"."Такого сумасшедшего тепла не видно", — добавил синоптик.Он также рассказал, что из-за циклона во второй половине воскресенья атмосферное давление в центре Европейской России будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Атмосферный фронт принесет осадки и снег.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, когда потеплеет в европейской части России

07:09 20.03.2021 (обновлено: 11:27 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Со следующей недели в центре Европейской России начнется плавное потепление, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, столбики термометров начнут медленно подниматься выше нуля: в понедельник будет плюс два — плюс три, во вторник и среду — четыре-пять градусов тепла, а в четверг — уже пять-семь. Но ночью во вторник температура опустится до минус двух — минус восьми, а в ночь на среду будет от пяти до десяти градусов мороза.

"Амплитуда растет", — отметил Вильфанд.

В конце недели, по его словам, ожидается повышение, "но разумное".
"Такого сумасшедшего тепла не видно", — добавил синоптик.
Он также рассказал, что из-за циклона во второй половине воскресенья атмосферное давление в центре Европейской России будет на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы. Атмосферный фронт принесет осадки и снег.
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
06:49
Вильфанд рассказал, когда следует менять резину на автомобиле
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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