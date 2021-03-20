https://ria.ru/20210320/pervaya-trenirovka-k-paradu-pobedy-v-sankt-peterburge-1602097019.html
Первая тренировка к параду Победы в Санкт-Петербурге
Первая тренировка к параду Победы в Санкт-Петербурге
Первая тренировка к параду в честь празднования Дня Победы прошла в Санкт-Петербурге. Парадные расчеты боевых машин отработали совместное движение при соблюдении необходимой дистанции и скорости перемещения колонны. В параде на Дворцовой площади примут участие более 100 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.
2021-03-20T09:52
2021-03-20T09:52
2021-03-20T09:52
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Первая тренировка к параду Победы в Санкт-Петербурге
Первая тренировка с участием военной техники, которая будет задействована в параде в честь празднования Дня Победы, прошла на территории аэродрома Горелово в Красносельском районе Санкт-Петербурга. На кадрах видео, снятого в пятницу, парадные расчеты боевых машин отрабатывают совместное движение при соблюдении необходимой дистанции и скорости перемещения колонны. Сообщается, что парад Победы на территории Санкт-Петербурга пройдет на Дворцовой площади. В нем примут участие более 100 военнослужащих, а также порядка 50 единиц военной техники общевойсковой армии Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
2021-03-20T09:52
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видео
Первая тренировка к параду Победы в Санкт-Петербурге
Первая тренировка к параду в честь празднования Дня Победы прошла в Санкт-Петербурге. Парадные расчеты боевых машин отработали совместное движение при соблюдении необходимой дистанции и скорости перемещения колонны. В параде на Дворцовой площади примут участие более 100 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.
2021-03-20T09:52
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PT0M54S
Первая тренировка к параду Победы в Санкт-Петербурге
Первая тренировка к параду в честь празднования Дня Победы прошла в Санкт-Петербурге. Парадные расчеты боевых машин отработали совместное движение при соблюдении необходимой дистанции и скорости перемещения колонны. В параде на Дворцовой площади примут участие более 100 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.