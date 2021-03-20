Первая тренировка к параду Победы в Санкт-Петербурге

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Первая тренировка к параду в честь празднования Дня Победы прошла в Санкт-Петербурге. Парадные расчеты боевых машин отработали совместное движение при соблюдении необходимой дистанции и скорости перемещения колонны. В параде на Дворцовой площади примут участие более 100 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.