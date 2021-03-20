Ученые сообщили о снижении на треть объема ядерного оружия США в Европе
14:49 20.03.2021 (обновлено: 15:39 20.03.2021)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Федерация американских ученых (FAS) заявила о существенном сокращении объема американского тактического ядерного оружия в Европе за последние несколько лет. Об этом представитель FAS рассказал "Коммерсанту".
В новом обзоре состояния ядерных сил США эксперты подчеркнули, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе сократили до ста единиц (ранее сообщалось о 150 единицах на базах НАТО в пяти европейских странах).
Отмечается, что ни США, ни европейские члены НАТО не уведомляли об этом Россию.
"Возможно, изменения связаны с модернизацией этих бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей", — заявил один из источников издания в российских госструктурах.
Однако американские эксперты считают, что причина сокращения арсенала заключается не только в этом. Они допускают, что Вашингтон мог заменить некоторые бомбы на меньшее количество их улучшенной версии (B61-12). Кроме того, ученые отметили, что большая часть оружия была якобы вывезена с турецкой базы Инджирлик на фоне ухудшения отношений с Анкарой после попытки госпереворота в 2016 году, хотя открыто об этом не сообщалось.
"Такие вещи всегда делаются тихо", — пояснил газете один из экспертов FAS Ганс Кристенсен.
Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил, что нужен новый документ с участием Китая. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выступил за продление ДСНВ-3 без дополнительных условий, и 3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о завершении необходимых для этого внутренних процедур. Договор продлили на пять лет — до 5 февраля 2026 года.