https://ria.ru/20210320/oruzhie-1602121608.html

Ученые сообщили о снижении на треть объема ядерного оружия США в Европе

Ученые сообщили о снижении на треть объема ядерного оружия США в Европе

Федерация американских ученых (FAS) заявила о существенном сокращении объема американского тактического ядерного оружия в Европе за последние несколько лет. Об... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:49

2021-03-20T14:49

2021-03-20T15:39

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Федерация американских ученых (FAS) заявила о существенном сокращении объема американского тактического ядерного оружия в Европе за последние несколько лет. Об этом представитель FAS рассказал "Коммерсанту".В новом обзоре состояния ядерных сил США эксперты подчеркнули, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе сократили до ста единиц (ранее сообщалось о 150 единицах на базах НАТО в пяти европейских странах).Отмечается, что ни США, ни европейские члены НАТО не уведомляли об этом Россию.Однако американские эксперты считают, что причина сокращения арсенала заключается не только в этом. Они допускают, что Вашингтон мог заменить некоторые бомбы на меньшее количество их улучшенной версии (B61-12). Кроме того, ученые отметили, что большая часть оружия была якобы вывезена с турецкой базы Инджирлик на фоне ухудшения отношений с Анкарой после попытки госпереворота в 2016 году, хотя открыто об этом не сообщалось."Такие вещи всегда делаются тихо", — пояснил газете один из экспертов FAS Ганс Кристенсен.Российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) истекал 5 февраля 2021 года. Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил, что нужен новый документ с участием Китая. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выступил за продление ДСНВ-3 без дополнительных условий, и 3 февраля Москва и Вашингтон обменялись нотами о завершении необходимых для этого внутренних процедур. Договор продлили на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/oruzhie-1601856360.html

https://ria.ru/20210314/dedyukhin-1601114774.html

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инджирлик, нато, турция, европа, сша, безопасность