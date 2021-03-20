https://ria.ru/20210320/nesovershennoletnie-1602162763.html
Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
Правительство утвердило концепцию профилактики правонарушений подростков
Концепцию развития до 2025 года системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердили в России, следует из распоряжения... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T23:53
2021-03-20T23:53
2021-03-20T23:56
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Концепцию развития до 2025 года системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердили в России, следует из распоряжения правительства РФ.Согласно документу, созданная концепция представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в профработе с несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Также на срок до 2025 года утверждается план мероприятий по реализации вышеуказанной концепции, уточняется в материалах.По состоянию на 1 января 2020 года численность детей до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляла 30,37 миллиона человек. Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тысячи несовершеннолетних (в 2018 году было 40,8 тысячи человек), следует из документа.Отмечается, что в конце 2019 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состояли 126,8 тысячи подростков, в 2018 году – 131 тысяча человек. При этом количество несовершеннолетних, совершивших преступления в алкогольном опьянении, снизилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 4,4 тысячи человек против 4,8 тысячи.Кроме этого, нередко в интернете появляются видеосюжеты со сценами побоев, истязаний и иных насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что значительно усугубляет психологические травмы жертвы, уточняется в концепции.В условиях психологического и социального неблагополучия несовершеннолетних особенно остро воспринимаются проблемы в сфере обеспечения их психологической и социальной помощью, говорится в документе. Так, в 2019-2020 учебном году педагоги-психологи имелись в штате 65,6% общеобразовательных организаций (в 2016 году – 55,1%)."Несмотря на увеличение за последние три года на 12,3% численности педагогов-психологов в общеобразовательных организациях, в 2019-2020 учебном году на каждого из специалиста приходилось примерно 619 обучающихся (в 2016 году – 648 учеников)", - говорится в материалах.Также в 2019-2020 учебном году возросла нагрузка на соцпедагогов в общеобразовательных организациях - до 892 обучающихся на одного специалиста."Положительная динамика в сфере профилактики подростковой преступности, при которой наблюдается снижение количества преступлений среди несовершеннолетних, численности детей, совершивших преступления, а также иных показателей свидетельствует об эффективности проводимых различными органами и организациями профилактических мероприятий при реализации концепции", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20210307/zakon-1600238111.html
https://ria.ru/20200922/deti-1577605048.html
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россия, общество
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Концепцию развития до 2025 года системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердили в России, следует из распоряжения правительства РФ.
Согласно документу, созданная концепция представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в профработе с несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
"В абзаце втором (Утвердить прилагаемые: Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года - ред.) слова "до 2020" заменить словами "до 2025", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Также на срок до 2025 года утверждается план мероприятий по реализации вышеуказанной концепции, уточняется в материалах.
По состоянию на 1 января 2020 года численность детей до 18 лет, постоянно проживающих в России, составляла 30,37 миллиона человек. Участниками преступлений в 2019 году стали 37,9 тысячи несовершеннолетних (в 2018 году было 40,8 тысячи человек), следует из документа.
Отмечается, что в конце 2019 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состояли 126,8 тысячи подростков, в 2018 году – 131 тысяча человек. При этом количество несовершеннолетних, совершивших преступления в алкогольном опьянении, снизилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 4,4 тысячи человек против 4,8 тысячи.
"Особого внимания требуют такие антиобщественные действия как запугивание, травля (буллинг) ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, но и жертвами такого поведения", - говорится в документе.
Кроме этого, нередко в интернете появляются видеосюжеты со сценами побоев, истязаний и иных насильственных действий в отношении малолетних детей и подростков, что значительно усугубляет психологические травмы жертвы, уточняется в концепции.
В условиях психологического и социального неблагополучия несовершеннолетних особенно остро воспринимаются проблемы в сфере обеспечения их психологической и социальной помощью, говорится в документе. Так, в 2019-2020 учебном году педагоги-психологи имелись в штате 65,6% общеобразовательных организаций (в 2016 году – 55,1%).
"Несмотря на увеличение за последние три года на 12,3% численности педагогов-психологов в общеобразовательных организациях, в 2019-2020 учебном году на каждого из специалиста приходилось примерно 619 обучающихся (в 2016 году – 648 учеников)", - говорится в материалах.
Также в 2019-2020 учебном году возросла нагрузка на соцпедагогов в общеобразовательных организациях - до 892 обучающихся на одного специалиста.
"Положительная динамика в сфере профилактики подростковой преступности, при которой наблюдается снижение количества преступлений среди несовершеннолетних, численности детей, совершивших преступления, а также иных показателей свидетельствует об эффективности проводимых различными органами и организациями профилактических мероприятий при реализации концепции", - подчеркивается в документе.