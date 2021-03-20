https://ria.ru/20210320/myaso-1602117282.html

В Нальчике проверяют данные об использовании испорченного мяса в детсаду

В Нальчике проверяют данные об использовании испорченного мяса в детсаду

Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по информации об использовании администрацией одного из детских садов в Нальчике испорченного... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T14:06

2021-03-20T14:06

2021-03-20T19:41

следственный комитет россии (ск рф)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 20 мар – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по информации об использовании администрацией одного из детских садов в Нальчике испорченного мяса для питания детей, сообщает СУ СК РФ по региону.В субботу в соцсетях появилась информация о том, что родители обвинили руководство прогимназии №34 в Нальчике в использовании испорченного мяса для питания детей.Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего."По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - подчеркивает ведомство.Прокуратура Кабардино-Балкарии проверит поставщиков мяса, на качество которого пожаловались родители детей в одном из детсадов в Нальчике, сообщает региональное надзорное ведомство."По поручению прокурора республики Николая Хабарова организована проверка по материалам средств массовой информации о возможных нарушениях закона, в связи с использованием в МКОУ "Прогимназия №34" некачественной мясной продукции при изготовлении горячего питания", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура проверит исполнение законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качество оказываемых услуг коммерческими организациями, а также условия транспортировки и хранения продуктов и документы, подтверждающие их качество и безопасность."Будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601379262.html

https://ria.ru/20210315/salat-1601398083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нальчик, происшествия