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"Будете болеть раком". Мясников перечислил опасные продукты
"Будете болеть раком". Мясников перечислил опасные продукты
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал о опасности употребления "белых" продуктов. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:09
2021-03-20T19:09
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал о опасности употребления "белых" продуктов. В качестве аргумента Мясников привел в пример большое количество полных людей в Индии. По его словам, в путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего "прибавляешь килограммы". По мнению медика, намного полезнее заменять "белые" продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.
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александр мясников (врач), здоровье, общество

"Будете болеть раком". Мясников перечислил опасные продукты

19:09 20.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал о опасности употребления "белых" продуктов.
"Если вы будете есть выпечку, сладкое, белый рис, белые макароны, белый хлеб — продукты с колоссальным гликемическим индексом, вы будете толстые, болеть диабетом, раком", — сказал он.
В качестве аргумента Мясников привел в пример большое количество полных людей в Индии. По его словам, в путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего "прибавляешь килограммы".
По мнению медика, намного полезнее заменять "белые" продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 04:16
Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет
 
Александр Мясников (врач)ЗдоровьеОбщество
 
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