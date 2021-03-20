https://ria.ru/20210320/myasnikov-1602145978.html

"Будете болеть раком". Мясников перечислил опасные продукты

"Будете болеть раком". Мясников перечислил опасные продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал о опасности употребления "белых" продуктов. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:09

2021-03-20T19:09

2021-03-20T19:09

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1 рассказал о опасности употребления "белых" продуктов. В качестве аргумента Мясников привел в пример большое количество полных людей в Индии. По его словам, в путешествии по этой стране приходится питаться как местный житель, из-за чего "прибавляешь килограммы". По мнению медика, намного полезнее заменять "белые" продукты на блюда из цельных зерен, овощи и фрукты.

https://ria.ru/20210320/dolgoletie-1602086594.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество