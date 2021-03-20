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Директора "10-го судоремонтного завода" заподозрили в мошенничестве
Директора "10-го судоремонтного завода" заподозрили в мошенничестве
Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, входящего в структуру ОСК, который обвиняется в мошенничестве в особо... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:32
2021-03-20T12:01
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, входящего в структуру ОСК, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, говорится в сообщении суда.Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора акционерного общества "10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.По версии следствия, преступные действия обвиняемого были направлены на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта.Как отметили в суде, в то же время защита в судебном заседании настаивала на том, что действия обвиняемого относятся к предпринимательской деятельности, так как "10 СРЗ" является акционерным обществом и его деятельность направлена на извлечение прибыли."Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчиненных сотрудников, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде и добавили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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мурманская область, происшествия

Директора "10-го судоремонтного завода" заподозрили в мошенничестве

11:32 20.03.2021 (обновлено: 12:01 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, входящего в структуру ОСК, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, говорится в сообщении суда.
Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора акционерного общества "10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
"Органами предварительного следствия гражданин обвиняется в совершении с использованием служебного положения мошенничества в особо крупном размере. Преступление, в котором обвиняется гражданин, относится к категории тяжких, за совершение которого уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободны сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.
По версии следствия, преступные действия обвиняемого были направлены на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта.
Как отметили в суде, в то же время защита в судебном заседании настаивала на том, что действия обвиняемого относятся к предпринимательской деятельности, так как "10 СРЗ" является акционерным обществом и его деятельность направлена на извлечение прибыли.
Вывеска на здании Объединенной строительной корпорации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
10:38
ОСК сообщила об аресте директора "10-го Судоремонтного завода"
"Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчиненных сотрудников, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде и добавили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
 
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