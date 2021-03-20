https://ria.ru/20210320/moshennichestvo-1602104701.html

Директора "10-го судоремонтного завода" заподозрили в мошенничестве

Директора "10-го судоремонтного завода" заподозрили в мошенничестве

Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, входящего в структуру ОСК, который обвиняется в мошенничестве в особо... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:32

2021-03-20T11:32

2021-03-20T12:01

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский суд Мурманска арестовал генерального директора 10-го судоремонтного завода, входящего в структуру ОСК, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, говорится в сообщении суда.Октябрьский районный суд Мурманска рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора акционерного общества "10 Ордена Трудового Красного знамени судоремонтный завод", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.По версии следствия, преступные действия обвиняемого были направлены на противоправное хищение денежных средств в рамках договора, заключенного на укрепление обороноспособности страны между двумя организациями, и связанного с выполнением государственного оборонного контракта.Как отметили в суде, в то же время защита в судебном заседании настаивала на том, что действия обвиняемого относятся к предпринимательской деятельности, так как "10 СРЗ" является акционерным обществом и его деятельность направлена на извлечение прибыли."Исследовав представленные материалы, принимая во внимание данные о личности обвиняемого, суд пришел к выводу, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на подчиненных сотрудников, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в суде и добавили, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20210320/arest-1602100032.html

мурманская область

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мурманская область, происшествия