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Круглый стол к Международному дню человека с синдромом Дауна
Круглый стол к Международному дню человека с синдромом Дауна
21 марта в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню человека с синдромом Дауна.
2021-03-20T14:37
2021-03-20T22:16
анонсы
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Задать вопросУчастники:- в.н.с. научно-консультативного отделения ФГБУН МГНЦ Наталья СЕМЕНОВА с докладом "Клинические особенности синдрома Дауна: что важно знать";- главный внештатный специалист генетик Департамента здравоохранения города Москвы Наталья ДЕМИКОВА с докладом "Влияние пренатальных мероприятий на динамику частоты трисомии 21 в России";- руководитель лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) Владислав БАРАНОВ с докладом "Достижения в профилактике хромосомных аномалий в России";- главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы Антон ОЛЕНЕВ с докладом "Эволюция пренатальной диагностики в г. Москве";- директор отдела стратегий Благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Александр БОРОВЫХ с докладом "Соблюдение этических принципов — дальнейшее повышение качества услуг людям с синдромом Дауна и их близким";- главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина ГНЕТЕЦКАЯ с докладом "Методы верификации хромосомной патологии";- доцент, заведующий учебной частью кафедры медицинской генетики РМАНПО, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена БАРАНОВА с докладом "Молекулярно-генетические технологии в пренатальной диагностике синдрома Дауна у плода".В ходе мероприятия генетики, акушеры и специалисты общественных организаций обсудят современное состояние мониторинга частоты трисомии 21, возможности профилактики и помощи семьям, в которой родился ребёнок с синдромом Дауна.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол к Международному дню человека с синдромом Дауна

14:37 20.03.2021 (обновлено: 22:16 20.03.2021)
 
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21 марта в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню человека с синдромом Дауна.
Задать вопрос

Участники:
- в.н.с. научно-консультативного отделения ФГБУН МГНЦ Наталья СЕМЕНОВА с докладом "Клинические особенности синдрома Дауна: что важно знать";
- главный внештатный специалист генетик Департамента здравоохранения города Москвы Наталья ДЕМИКОВА с докладом "Влияние пренатальных мероприятий на динамику частоты трисомии 21 в России";
- руководитель лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) Владислав БАРАНОВ с докладом "Достижения в профилактике хромосомных аномалий в России";
- главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы Антон ОЛЕНЕВ с докладом "Эволюция пренатальной диагностики в г. Москве";
- директор отдела стратегий Благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Александр БОРОВЫХ с докладом "Соблюдение этических принципов — дальнейшее повышение качества услуг людям с синдромом Дауна и их близким";
- главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина ГНЕТЕЦКАЯ с докладом "Методы верификации хромосомной патологии";
- доцент, заведующий учебной частью кафедры медицинской генетики РМАНПО, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена БАРАНОВА с докладом "Молекулярно-генетические технологии в пренатальной диагностике синдрома Дауна у плода".

В ходе мероприятия генетики, акушеры и специалисты общественных организаций обсудят современное состояние мониторинга частоты трисомии 21, возможности профилактики и помощи семьям, в которой родился ребёнок с синдромом Дауна.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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