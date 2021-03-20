Круглый стол к Международному дню человека с синдромом Дауна
14:37 20.03.2021 (обновлено: 22:16 20.03.2021)
21 марта в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню человека с синдромом Дауна.
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Участники:
- в.н.с. научно-консультативного отделения ФГБУН МГНЦ Наталья СЕМЕНОВА с докладом "Клинические особенности синдрома Дауна: что важно знать";
- главный внештатный специалист генетик Департамента здравоохранения города Москвы Наталья ДЕМИКОВА с докладом "Влияние пренатальных мероприятий на динамику частоты трисомии 21 в России";
- руководитель лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) Владислав БАРАНОВ с докладом "Достижения в профилактике хромосомных аномалий в России";
- главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы Антон ОЛЕНЕВ с докладом "Эволюция пренатальной диагностики в г. Москве";
- директор отдела стратегий Благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Александр БОРОВЫХ с докладом "Соблюдение этических принципов — дальнейшее повышение качества услуг людям с синдромом Дауна и их близким";
- главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина ГНЕТЕЦКАЯ с докладом "Методы верификации хромосомной патологии";
- доцент, заведующий учебной частью кафедры медицинской генетики РМАНПО, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена БАРАНОВА с докладом "Молекулярно-генетические технологии в пренатальной диагностике синдрома Дауна у плода".
В ходе мероприятия генетики, акушеры и специалисты общественных организаций обсудят современное состояние мониторинга частоты трисомии 21, возможности профилактики и помощи семьям, в которой родился ребёнок с синдромом Дауна.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- в.н.с. научно-консультативного отделения ФГБУН МГНЦ Наталья СЕМЕНОВА с докладом "Клинические особенности синдрома Дауна: что важно знать";
- главный внештатный специалист генетик Департамента здравоохранения города Москвы Наталья ДЕМИКОВА с докладом "Влияние пренатальных мероприятий на динамику частоты трисомии 21 в России";
- руководитель лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) Владислав БАРАНОВ с докладом "Достижения в профилактике хромосомных аномалий в России";
- главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы Антон ОЛЕНЕВ с докладом "Эволюция пренатальной диагностики в г. Москве";
- директор отдела стратегий Благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Александр БОРОВЫХ с докладом "Соблюдение этических принципов — дальнейшее повышение качества услуг людям с синдромом Дауна и их близким";
- главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина ГНЕТЕЦКАЯ с докладом "Методы верификации хромосомной патологии";
- доцент, заведующий учебной частью кафедры медицинской генетики РМАНПО, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена БАРАНОВА с докладом "Молекулярно-генетические технологии в пренатальной диагностике синдрома Дауна у плода".
В ходе мероприятия генетики, акушеры и специалисты общественных организаций обсудят современное состояние мониторинга частоты трисомии 21, возможности профилактики и помощи семьям, в которой родился ребёнок с синдромом Дауна.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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