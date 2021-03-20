https://ria.ru/20210320/meditsina-1602120419.html

Круглый стол к Международному дню человека с синдромом Дауна

Круглый стол к Международному дню человека с синдромом Дауна

21 марта в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол, приуроченный к Международному дню человека с синдромом Дауна.

2021-03-20T14:37

2021-03-20T14:37

2021-03-20T22:16

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Задать вопросУчастники:- в.н.с. научно-консультативного отделения ФГБУН МГНЦ Наталья СЕМЕНОВА с докладом "Клинические особенности синдрома Дауна: что важно знать";- главный внештатный специалист генетик Департамента здравоохранения города Москвы Наталья ДЕМИКОВА с докладом "Влияние пренатальных мероприятий на динамику частоты трисомии 21 в России";- руководитель лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии (АГиР) Владислав БАРАНОВ с докладом "Достижения в профилактике хромосомных аномалий в России";- главный внештатный специалист акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Москвы Антон ОЛЕНЕВ с докладом "Эволюция пренатальной диагностики в г. Москве";- директор отдела стратегий Благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Александр БОРОВЫХ с докладом "Соблюдение этических принципов — дальнейшее повышение качества услуг людям с синдромом Дауна и их близким";- главный генетик ГК "Мать и Дитя" Валентина ГНЕТЕЦКАЯ с докладом "Методы верификации хромосомной патологии";- доцент, заведующий учебной частью кафедры медицинской генетики РМАНПО, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена БАРАНОВА с докладом "Молекулярно-генетические технологии в пренатальной диагностике синдрома Дауна у плода".В ходе мероприятия генетики, акушеры и специалисты общественных организаций обсудят современное состояние мониторинга частоты трисомии 21, возможности профилактики и помощи семьям, в которой родился ребёнок с синдромом Дауна.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы