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Маск написал пост "почти на русском" языке
Маск написал пост "почти на русском" языке
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск почти по-русски прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:55
2021-03-20T02:55
2021-03-20T05:11
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск почти по-русски прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке кибератаки.В четверг Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Маск заявлял, что объектом готовящегося взлома было его предприятие по производству электромобилей в этом штате.Портал Teslarati опубликовал в Twitter новость о Крючкове, под ней появился комментарий Маска."Преступленіе и наказаніе", - написал Маск русские слова, но использовал вместо "и" латинскую "i".
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