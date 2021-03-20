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Маск написал пост "почти на русском" языке
Маск написал пост "почти на русском" языке
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск почти по-русски прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T02:55
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россия
илон маск
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск почти по-русски прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке кибератаки.В четверг Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Маск заявлял, что объектом готовящегося взлома было его предприятие по производству электромобилей в этом штате.Портал Teslarati опубликовал в Twitter новость о Крючкове, под ней появился комментарий Маска."Преступленіе и наказаніе", - написал Маск русские слова, но использовал вместо "и" латинскую "i".
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россия, илон маск, сша, в мире

Маск написал пост "почти на русском" языке

02:55 20.03.2021 (обновлено: 05:11 20.03.2021)
 
© REUTERS / Joe Skipper/File PhotoИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© REUTERS / Joe Skipper/File Photo
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск почти по-русски прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке кибератаки.
В четверг Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Маск заявлял, что объектом готовящегося взлома было его предприятие по производству электромобилей в этом штате.
Портал Teslarati опубликовал в Twitter новость о Крючкове, под ней появился комментарий Маска.
"Преступленіе и наказаніе", - написал Маск русские слова, но использовал вместо "и" латинскую "i".
 
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