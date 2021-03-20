Депутат ответил на слова Меркель о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. По ее словам, важно, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на "аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины".
Вчера, 08:00Почему Россия не требует возвращать свои подарки
"Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Крым, являясь исторической частью России, семь лет назад воссоединился, как некогда произошло объединение двух частей Германии.
13 марта, 08:00Священное право России на Крым
"Когда-то мы поддержали объединение западной и восточной Германии. Надеемся, что в Германии помнят это и также поддержат крымчан", - сказал депутат.