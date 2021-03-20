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Депутат ответил на слова Меркель о Крыме
Депутат ответил на слова Меркель о Крыме
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T19:13
2021-03-20T19:13
михаил шеремет
госдума рф
ангела меркель
германия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. По ее словам, важно, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на "аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины".По его словам, Крым, являясь исторической частью России, семь лет назад воссоединился, как некогда произошло объединение двух частей Германии.
https://ria.ru/20210320/rossiya-1602030545.html
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михаил шеремет, госдума рф, ангела меркель, германия, украина, в мире

Депутат ответил на слова Меркель о Крыме

19:13 20.03.2021
 
© РИА Новости / Наталия Назарук / Перейти в фотобанкВодозабор на реке Бельбек в Крыму
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. По ее словам, важно, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на "аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины".
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"Мы исходим из того, что Германия является по-настоящему демократическим государством, поэтому позиция их властей по непризнанию демократического выбора крымчан вызывает разочарование", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Крым, являясь исторической частью России, семь лет назад воссоединился, как некогда произошло объединение двух частей Германии.
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"Когда-то мы поддержали объединение западной и восточной Германии. Надеемся, что в Германии помнят это и также поддержат крымчан", - сказал депутат.

 
Михаил ШереметГосдума РФАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
 
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