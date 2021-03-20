https://ria.ru/20210320/krym-1602146284.html

Депутат ответил на слова Меркель о Крыме

Депутат ответил на слова Меркель о Крыме

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T19:13

2021-03-20T19:13

2021-03-20T19:13

михаил шеремет

госдума рф

ангела меркель

германия

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что власти такой демократической страны, как Германия, разочаровывают своей позицией по отказу признавать российский статус Крыма.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. По ее словам, важно, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на "аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины".По его словам, Крым, являясь исторической частью России, семь лет назад воссоединился, как некогда произошло объединение двух частей Германии.

https://ria.ru/20210320/rossiya-1602030545.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

германия

украина

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михаил шеремет, госдума рф, ангела меркель, германия, украина, в мире