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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602125868.html
В США выявили более 61 тысячи случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 61 тысячи случаев COVID-19 за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 61 413, скончались еще 1445 пациентов с подтвержденным... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T15:33
2021-03-20T15:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 61 413, скончались еще 1445 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 730 639, скончались 541 145 пациентов с выявленным коронавирусом.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 61 тысячи случаев COVID-19 за сутки

15:33 20.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось на 61 413, скончались еще 1445 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время достигло 29 730 639, скончались 541 145 пациентов с выявленным коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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