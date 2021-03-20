https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602104282.html

В Москве за сутки госпитализировали 740 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 740 человек с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировано 740 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:27

2021-03-20T11:27

2021-03-20T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 740 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1769 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925. В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 740 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. -0-

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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