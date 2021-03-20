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В Москве за сутки госпитализировали 740 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 740 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализировано 740 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:27
2021-03-20T11:27
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 740 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 1769 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925. В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 740 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. -0-
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 740 человек с коронавирусом

11:27 20.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудники скорой медицинской помощи доставили пациента к приемному отделению клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 740 человек с коронавирусом, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 1769 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 929 925. В Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 740 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. -0-
 
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