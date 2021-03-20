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https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602101719.html
В России выявили 9632 новых случая коронавируса
В России выявили 9632 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 9632 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T11:01
2021-03-20T11:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9632 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9699 заболевших. Показатель остается на уровне начале октября, суточный темп прироста составил 0,22 процента. Умерли 392 пациента, выписались после лечения — 11 279.У десятой части заразившихся (1135 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1728 (днем ранее было 1809), Санкт-Петербурге — 899, Подмосковье — 651, Нижегородской области — 352, Ростовской — 241, Самарской — 211, Воронежской — 207.Минимальный прирост отмечен в Туве и Ненецком автономном округе — там за сутки выявили по одному заразившемуся, а в Еврейской автономной области и на Чукотке — по двое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 447 570 человек, умерли за все время 94 659, вылечились — 4 060 652.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 121,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 122,3 миллиона. Почти 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В России выявили 9632 новых случая коронавируса

11:01 20.03.2021 (обновлено: 11:24 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9632 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 9699 заболевших. Показатель остается на уровне начале октября, суточный темп прироста составил 0,22 процента. Умерли 392 пациента, выписались после лечения — 11 279.
У десятой части заразившихся (1135 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1728 (днем ранее было 1809), Санкт-Петербурге — 899, Подмосковье — 651, Нижегородской области — 352, Ростовской — 241, Самарской — 211, Воронежской — 207.
Минимальный прирост отмечен в Туве и Ненецком автономном округе — там за сутки выявили по одному заразившемуся, а в Еврейской автономной области и на Чукотке — по двое.
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Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 447 570 человек, умерли за все время 94 659, вылечились — 4 060 652.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 121,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 122,3 миллиона. Почти 2,7 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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