https://ria.ru/20210320/koronavirus-1602101719.html

В России выявили 9632 новых случая коронавируса

В России выявили 9632 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9632 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T11:01

2021-03-20T11:01

2021-03-20T11:24

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594830481_0:167:1600:1067_1920x0_80_0_0_d526192d502c3eedfd42f50b546a0c5a.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9632 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 9699 заболевших. Показатель остается на уровне начале октября, суточный темп прироста составил 0,22 процента. Умерли 392 пациента, выписались после лечения — 11 279.У десятой части заразившихся (1135 человек) не наблюдается симптомов. Больше всего новых случаев выявили в Москве — 1728 (днем ранее было 1809), Санкт-Петербурге — 899, Подмосковье — 651, Нижегородской области — 352, Ростовской — 241, Самарской — 211, Воронежской — 207.Минимальный прирост отмечен в Туве и Ненецком автономном округе — там за сутки выявили по одному заразившемуся, а в Еврейской автономной области и на Чукотке — по двое.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 447 570 человек, умерли за все время 94 659, вылечились — 4 060 652.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 121,4 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 122,3 миллиона. Почти 2,7 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210319/volna-1602006207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество