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Незаменимые: кто ухаживает за Москвой без перерывов и выходных
Незаменимые: кто ухаживает за Москвой без перерывов и выходных
Города, будь то маленькие "тысячники" или многомиллионные мегаполисы, не могут обойтись без опытных специалистов в секторе жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:00
2021-03-20T09:00
городское хозяйство москвы
россети
автомобильные дороги
мосводосток
гормост
моэк
мосгаз
москва
мосводоканал
общество
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Города, будь то маленькие "тысячники" или многомиллионные мегаполисы, не могут обойтись без опытных специалистов в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Именно работники городских служб обеспечивают жителей водой, электроэнергией, газом, следят за чистотой на улицах, поддерживают коммуникации в должном состоянии. Их работа не всегда заметна, но крайне важна, особенно для такого большого города как Москва. В честь дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который традиционно отмечают каждое третье воскресенье марта, сайт РИА Новости узнал, кто и как обеспечивает порядок и комфорт в столице.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, россети, автомобильные дороги, мосводосток, гормост, моэк, мосгаз, москва, мосводоканал, общество, фото, фото

Незаменимые: кто ухаживает за Москвой без перерывов и выходных

09:00 20.03.2021
 
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Города, будь то маленькие "тысячники" или многомиллионные мегаполисы, не могут обойтись без опытных специалистов в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Именно работники городских служб обеспечивают жителей водой, электроэнергией, газом, следят за чистотой на улицах, поддерживают коммуникации в должном состоянии. Их работа не всегда заметна, но крайне важна, особенно для такого большого города как Москва. В честь дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который традиционно отмечают каждое третье воскресенье марта, сайт РИА Новости узнал, кто и как обеспечивает порядок и комфорт в столице.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Чистоту и порядок на улицах и в пешеходных зонах Москвы круглый год обеспечивают дорожные рабочие ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты регулярно прометают и чистят тротуары, своевременно опустошают урны для мусора, а также занимаются высадкой и уходом за клумбами и цветниками столицы. Дорожных рабочих также привлекают к работам в рамках ежегодного месячника благоустройства, в ходе которого Москву комплексно приводят в порядок по окончании зимнего сезона.

Сотрудники коммунальной службы убирают снег с площади у делового центра Москва-сити
1 из 15

Чистоту и порядок на улицах и в пешеходных зонах Москвы круглый год обеспечивают дорожные рабочие ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты регулярно прометают и чистят тротуары, своевременно опустошают урны для мусора, а также занимаются высадкой и уходом за клумбами и цветниками столицы. Дорожных рабочих также привлекают к работам в рамках ежегодного месячника благоустройства, в ходе которого Москву комплексно приводят в порядок по окончании зимнего сезона.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За чистоту и состояние дорожного полотна в Москве отвечают квалифицированные водители крупногабаритной специализированной техники. К ней относятся поливомоечные, снегоуборочные машины, самосвалы и роторы. Весной специалисты "Автомобильных дорог" традиционно промывают дороги Москвы специальным шампунем, устраняя накопившиеся за зиму грязь, пыль и следы от шин.

Промывка дорог и тротуаров концентрированным моющим средством в рамках подготовки к зиме
2 из 15

За чистоту и состояние дорожного полотна в Москве отвечают квалифицированные водители крупногабаритной специализированной техники. К ней относятся поливомоечные, снегоуборочные машины, самосвалы и роторы. Весной специалисты "Автомобильных дорог" традиционно промывают дороги Москвы специальным шампунем, устраняя накопившиеся за зиму грязь, пыль и следы от шин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Фото : АО "ОЭК"

Мегаполис не способен обойтись без освещения на улице, в жилых домах, офисах, производственных помещениях и социальных объектах. Каждый день Москва потребляет огромное количество электроэнергии, за качественную подачу которой отвечают специалисты ПАО "Россети" и АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК). Работники предприятий ежедневно зажигают вечернее освещение и архитектурно-художественную подсветку в городе, следят за их работой, при необходимости проводят ремонт или замену поврежденных элементов, а в дни масштабных праздников и городских фестивалей отвечают за исправность декоративных световых конструкций на улицах Москвы. Специалисты также внедряют современные технологии в систему освещения столицы – в частности, "умные" светодиодные фонари, оснащенные датчиками, которые позволяют управлять освещением и регулировать его интенсивность дистанционно.

Специалист ОЭК проводит замену лампы на уличной опоре освещения
3 из 15

Мегаполис не способен обойтись без освещения на улице, в жилых домах, офисах, производственных помещениях и социальных объектах. Каждый день Москва потребляет огромное количество электроэнергии, за качественную подачу которой отвечают специалисты ПАО "Россети" и АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК). Работники предприятий ежедневно зажигают вечернее освещение и архитектурно-художественную подсветку в городе, следят за их работой, при необходимости проводят ремонт или замену поврежденных элементов, а в дни масштабных праздников и городских фестивалей отвечают за исправность декоративных световых конструкций на улицах Москвы. Специалисты также внедряют современные технологии в систему освещения столицы – в частности, "умные" светодиодные фонари, оснащенные датчиками, которые позволяют управлять освещением и регулировать его интенсивность дистанционно.

© Фото : АО "ОЭК"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Уличные часы – один из самых привычных элементов и московской инфраструктуры, и столичного декора в том числе. За их эксплуатацию отвечают специалисты службы технического надзора ОЭК. "Хранители времени" по необходимости ремонтируют их, отслеживают техническую исправность внутренних механизмов и целостность корпусов. Каждый день работники службы объезжают зоны своей ответственности и проверяют электрочасы на работоспособность – всего таких в городе чуть больше тысячи. Заявки о неисправности часовых механизмов также поступают от жителей, их мастера обрабатывают в течение суток. Основные работы по ремонту электрочасов специалисты ОЭК проводят в ночные смены, чтобы не мешать пешеходам и автомобилистам.

Рабочий во время ремонта и обслуживания московских уличных часов
4 из 15

Уличные часы – один из самых привычных элементов и московской инфраструктуры, и столичного декора в том числе. За их эксплуатацию отвечают специалисты службы технического надзора ОЭК. "Хранители времени" по необходимости ремонтируют их, отслеживают техническую исправность внутренних механизмов и целостность корпусов. Каждый день работники службы объезжают зоны своей ответственности и проверяют электрочасы на работоспособность – всего таких в городе чуть больше тысячи. Заявки о неисправности часовых механизмов также поступают от жителей, их мастера обрабатывают в течение суток. Основные работы по ремонту электрочасов специалисты ОЭК проводят в ночные смены, чтобы не мешать пешеходам и автомобилистам.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Прежде чем поступить в краны домов москвичей, столичная вода проходит многоступенчатую очистку на специальных станциях водоподготовки АО "Мосводоканал". Специалисты предприятия контролируют процесс на каждом этапе и регулярно проверяют воду на соответствие нормативным требованиям. Для подготовки качественной питьевой воды для города на станциях водоподготовки используется метод озоносорбции, зона применения которого расширяется.

Цех очистки воды западного отделения центра контроля качества воды АО Мосводоканал
5 из 15

Прежде чем поступить в краны домов москвичей, столичная вода проходит многоступенчатую очистку на специальных станциях водоподготовки АО "Мосводоканал". Специалисты предприятия контролируют процесс на каждом этапе и регулярно проверяют воду на соответствие нормативным требованиям. Для подготовки качественной питьевой воды для города на станциях водоподготовки используется метод озоносорбции, зона применения которого расширяется.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Специалисты "Мосводоканала" также регулярно контролируют состояние трубопроводов, по которым вода поступает потребителям. Для обследования подземных коммуникаций малого диаметра бригады предприятия задействуют современные технологии – роботов на дистанционном управлении, оснащенных камерами. Устройства запускают в трубопроводы, те в режиме реального времени передают картинку диспетчеру на монитор, сотрудники фиксируют поврежденный участок и затем приступают к ремонту. Роботы позволяют не раскапывать коммуникации каждый раз при подозрении на неполадку, а также сокращают время проведения работ не в ущерб качеству результатов.

Сотрудники Мосводоканала опускают в канализационный люк роботизированную технику для проведения профилактико-ремонтных работ
6 из 15

Специалисты "Мосводоканала" также регулярно контролируют состояние трубопроводов, по которым вода поступает потребителям. Для обследования подземных коммуникаций малого диаметра бригады предприятия задействуют современные технологии – роботов на дистанционном управлении, оснащенных камерами. Устройства запускают в трубопроводы, те в режиме реального времени передают картинку диспетчеру на монитор, сотрудники фиксируют поврежденный участок и затем приступают к ремонту. Роботы позволяют не раскапывать коммуникации каждый раз при подозрении на неполадку, а также сокращают время проведения работ не в ущерб качеству результатов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ливневая сеть – важная составляющая городской инфраструктуры. Именно в ливневку с улиц города стекает дождевая вода и талый снег, что предотвращает образование подтоплений. Своевременной очисткой и необходимым ремонтом дождеприемных решеток, колодцев и подземных трубопроводов занимаются специалисты ГУП "Мосводосток", они же устраняют подтопления после сверхнормативных осадков с помощью спецтехники, оснащенной насосным оборудованием. Кстати, к работникам аварийной службы "Мосводостока" москвичи могут обращаться не только с заявками о подтоплении, но и за помощью, если в ливневую канализацию провалился кошелек, мобильный телефон, украшение или другая личная вещь. После приема обращения на место оперативно прибудет бригада и достанет потерю из колодца.

Сотрудники ГУП Мосводосток во время очистки водоприемных колодцев в Москве
7 из 15

Ливневая сеть – важная составляющая городской инфраструктуры. Именно в ливневку с улиц города стекает дождевая вода и талый снег, что предотвращает образование подтоплений. Своевременной очисткой и необходимым ремонтом дождеприемных решеток, колодцев и подземных трубопроводов занимаются специалисты ГУП "Мосводосток", они же устраняют подтопления после сверхнормативных осадков с помощью спецтехники, оснащенной насосным оборудованием. Кстати, к работникам аварийной службы "Мосводостока" москвичи могут обращаться не только с заявками о подтоплении, но и за помощью, если в ливневую канализацию провалился кошелек, мобильный телефон, украшение или другая личная вещь. После приема обращения на место оперативно прибудет бригада и достанет потерю из колодца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев

В зоне ответственности "Мосводостока" также находятся городские пруды. В зимний сезон, когда их сковывает льдом, специалисты предприятия проводят аэрацию водоемов – насыщают кислородом. Это необходимо для поддержания подводной флоры и фауны в жизнеспособном состоянии.

Сотруднии ГУП Мосводосток проводит работы по аэрации Патриарших прудов в Москве
8 из 15

В зоне ответственности "Мосводостока" также находятся городские пруды. В зимний сезон, когда их сковывает льдом, специалисты предприятия проводят аэрацию водоемов – насыщают кислородом. Это необходимо для поддержания подводной флоры и фауны в жизнеспособном состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В теплые месяцы работники "Мосводостока" проводят комплексную очистку городских водоемов. Для этого к работе привлекаются специалисты водолазного подразделения. Водолазы погружаются на несколько метров, проводят визуальное обследование пруда и вылавливают из воды бытовой, природный и строительный мусор: бревна, крупные ветки, упаковку, бутылки, отрезки труб и другие вещи. Все находки в дальнейшем отправляются на утилизацию.

Специалисты предприятия также занимаются комплексной реконструкцией городских прудов. В частности, в рамках таких работ водоемы очищают, укрепляют берега, обустраивают подходы к воде.

Чистка Серебряно-Виноградного пруда в Измайлово
9 из 15

В теплые месяцы работники "Мосводостока" проводят комплексную очистку городских водоемов. Для этого к работе привлекаются специалисты водолазного подразделения. Водолазы погружаются на несколько метров, проводят визуальное обследование пруда и вылавливают из воды бытовой, природный и строительный мусор: бревна, крупные ветки, упаковку, бутылки, отрезки труб и другие вещи. Все находки в дальнейшем отправляются на утилизацию.

Специалисты предприятия также занимаются комплексной реконструкцией городских прудов. В частности, в рамках таких работ водоемы очищают, укрепляют берега, обустраивают подходы к воде.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Очисткой главной водной артерии города, Москвы-реки, также занимаются специалисты "Мосводостока". В период навигации члены экипажей ежедневно обследуют реку на судах, по пути собирая с ее поверхностиприродный и бытовой мусор. Загрязнения устраняют как вручную с помощью сачков, так и с помощью автоматизированного оборудования. Собранный мусор затем вывозят на площадку временного хранения и в дальнейшем утилизируют.

Работа технического флота Мосводостока
10 из 15

Очисткой главной водной артерии города, Москвы-реки, также занимаются специалисты "Мосводостока". В период навигации члены экипажей ежедневно обследуют реку на судах, по пути собирая с ее поверхностиприродный и бытовой мусор. Загрязнения устраняют как вручную с помощью сачков, так и с помощью автоматизированного оборудования. Собранный мусор затем вывозят на площадку временного хранения и в дальнейшем утилизируют.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Свои "хранители" есть и у московских мостов. Специалисты ГБУ "Гормост" круглый год следят за порядком на мостовых сооружениях, при необходимости проводят ремонт поврежденных элементов. В зимний сезон работники предприятия обеспечивают своевременную очистку мостов от снега, причем на отдельных объектах (например, на Парящем мосту) такая уборка проводится исключительно вручную, чтобы не повредить конструкцию и декоративные элементы. Весной мосты и путепроводы подвергают пескоструйной обработке – таким образом специалисты "Гормоста" удаляют с поверхностей въевшуюся в покрытия за зиму грязь и ржавчину.

Снегопад в Москве
11 из 15

Свои "хранители" есть и у московских мостов. Специалисты ГБУ "Гормост" круглый год следят за порядком на мостовых сооружениях, при необходимости проводят ремонт поврежденных элементов. В зимний сезон работники предприятия обеспечивают своевременную очистку мостов от снега, причем на отдельных объектах (например, на Парящем мосту) такая уборка проводится исключительно вручную, чтобы не повредить конструкцию и декоративные элементы. Весной мосты и путепроводы подвергают пескоструйной обработке – таким образом специалисты "Гормоста" удаляют с поверхностей въевшуюся в покрытия за зиму грязь и ржавчину.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Еще одна зона ответственности работников "Гормоста" – столичные фонтаны. По окончании зимнего сезона специалисты предприятия "консервируют" сооружения до следующей весны: спускают воду из чаш, проводят обследования трубопроводов, насосного оборудования, ремонтируют поврежденные элементы коммуникаций и системы подсветки. Перед стартом сезона фонтанов сооружения тщательно промывают, осуществляют несколько пробных пусков. Во время весенне-летней работы фонтаны тоже не остаются без присмотра: их регулярно чистят, в рамках регламентных сроков обновляют воду в чашах и при необходимости устраняют повреждения.

Консервация фонтана Золотой колос на ВДНХ
12 из 15

Еще одна зона ответственности работников "Гормоста" – столичные фонтаны. По окончании зимнего сезона специалисты предприятия "консервируют" сооружения до следующей весны: спускают воду из чаш, проводят обследования трубопроводов, насосного оборудования, ремонтируют поврежденные элементы коммуникаций и системы подсветки. Перед стартом сезона фонтанов сооружения тщательно промывают, осуществляют несколько пробных пусков. Во время весенне-летней работы фонтаны тоже не остаются без присмотра: их регулярно чистят, в рамках регламентных сроков обновляют воду в чашах и при необходимости устраняют повреждения.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Не забывают специалисты "Гормоста" и о памятниках в зоне своей ответственности. Зимой с них счищают снег, а весной отмывают от накопившейся за холодные месяцы грязи и ржавчины. Для промывки скульптур используют щадящие моющие средства, которые не вредят покрытию, и мягкие щетки, при необходимости в работах задействуют более сильные растворы – например, для удаления следов граффити. Чтобы привести в порядок массивные городские объекты, такие как Триумфальная арка, стела на Поклонной горе и памятник Юрию Гагарину, специалисты "Гормоста" привлекают к работе гидравлические подъемники и проводят очистку на значительной высоте.

Мойка памятников в Москве после зимнего сезона
13 из 15

Не забывают специалисты "Гормоста" и о памятниках в зоне своей ответственности. Зимой с них счищают снег, а весной отмывают от накопившейся за холодные месяцы грязи и ржавчины. Для промывки скульптур используют щадящие моющие средства, которые не вредят покрытию, и мягкие щетки, при необходимости в работах задействуют более сильные растворы – например, для удаления следов граффити. Чтобы привести в порядок массивные городские объекты, такие как Триумфальная арка, стела на Поклонной горе и памятник Юрию Гагарину, специалисты "Гормоста" привлекают к работе гидравлические подъемники и проводят очистку на значительной высоте.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Павел Бедняков

Подачу тепла в квартиры москвичей зимой обеспечивают специалисты ПАО "МОЭК", работающие на ТЭЦ, насосно-перекачивающих станциях и тепловых пунктах. В холодный сезон работники МОЭК следят за исправностью работы оборудования, при необходимости устраняют неполадки и обрабатывают заявки москвичей, регулируют и поддерживают комфортную температуру в домах.

По окончании отопительного сезона работа специалистов не заканчивается, так как они сразу начинают готовить коммуникации к следующей зиме. Летом работники МОЭК приступают к гидравлическим испытаниям теплосетей, в рамках которых выявляют и ремонтируют ненадежные участки.

Сотрудник МОЭК (Московская объединённая энергетическая компания) во время работы на центрально тепловом пункте на улице Бехтерева в Москве
14 из 15

Подачу тепла в квартиры москвичей зимой обеспечивают специалисты ПАО "МОЭК", работающие на ТЭЦ, насосно-перекачивающих станциях и тепловых пунктах. В холодный сезон работники МОЭК следят за исправностью работы оборудования, при необходимости устраняют неполадки и обрабатывают заявки москвичей, регулируют и поддерживают комфортную температуру в домах.

По окончании отопительного сезона работа специалистов не заканчивается, так как они сразу начинают готовить коммуникации к следующей зиме. Летом работники МОЭК приступают к гидравлическим испытаниям теплосетей, в рамках которых выявляют и ремонтируют ненадежные участки.

© РИА Новости / Павел Бедняков
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Газовая безопасность в городе и домах москвичей – вотчина специалистов АО "Мосгаз", которые обеспечивают столицу бесперебойной подачей газа. Работники предприятия также отвечают за исправность внутридомового газового оборудования потребителей. В рамках строго регламентированных поквартирных обходов специалисты "Мосгаза" проверяют плиты и водонагреватели, устраняют обнаруженные дефекты и при необходимости дают рекомендации по эксплуатации потребителям.

Проверка газового оборудования в жилых домах
15 из 15

Газовая безопасность в городе и домах москвичей – вотчина специалистов АО "Мосгаз", которые обеспечивают столицу бесперебойной подачей газа. Работники предприятия также отвечают за исправность внутридомового газового оборудования потребителей. В рамках строго регламентированных поквартирных обходов специалисты "Мосгаза" проверяют плиты и водонагреватели, устраняют обнаруженные дефекты и при необходимости дают рекомендации по эксплуатации потребителям.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Городское хозяйство МосквыРоссетиАвтомобильные дорогиМосводостокГормостМОЭКМосгазМоскваМосводоканалОбществоФото
 
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