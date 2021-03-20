Незаменимые: кто ухаживает за Москвой без перерывов и выходных

В теплые месяцы работники "Мосводостока" проводят комплексную очистку городских водоемов. Для этого к работе привлекаются специалисты водолазного подразделения. Водолазы погружаются на несколько метров, проводят визуальное обследование пруда и вылавливают из воды бытовой, природный и строительный мусор: бревна, крупные ветки, упаковку, бутылки, отрезки труб и другие вещи. Все находки в дальнейшем отправляются на утилизацию.



Специалисты предприятия также занимаются комплексной реконструкцией городских прудов. В частности, в рамках таких работ водоемы очищают, укрепляют берега, обустраивают подходы к воде.