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Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"
Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложенную помощь в судебном разбирательстве с "Новой газетой". РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T18:28
2021-03-20T18:28
россия
евгений пригожин
новая газета
дмитрий песков
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложенную помощь в судебном разбирательстве с "Новой газетой".В пятницу пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" на странице в "ВКонтакте" опубликовала письмо, отправленное бизнесменом Кадырову. В нем Пригожин поддержал главу Чечни, отметив, что подобные материалы "Новой газеты" "недопустимы и преступны". Кроме того, бизнесмен предложил Кадырову безвозмездную помощь своей юридической службы в судебном разбирательстве с газетой.В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В свою очередь, в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте газеты опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов "Новой" "агентами западных служб".
https://ria.ru/20210320/gazeta-1602135549.html
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россия, евгений пригожин, новая газета , дмитрий песков, рамзан кадыров, общество

Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"

18:28 20.03.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложенную помощь в судебном разбирательстве с "Новой газетой".
В пятницу пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" на странице в "ВКонтакте" опубликовала письмо, отправленное бизнесменом Кадырову. В нем Пригожин поддержал главу Чечни, отметив, что подобные материалы "Новой газеты" "недопустимы и преступны". Кроме того, бизнесмен предложил Кадырову безвозмездную помощь своей юридической службы в судебном разбирательстве с газетой.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
Вчера, 16:59
Евросоюз обратился к России из-за ситуации с "Новой газетой"

"Дорогой Евгений Викторович, очень приятно было получить от вас слова поддержки! Особо признателен вам и за предложенные услуги юристов... У нас общие враги, мечтающие о слабой России. Но мы справимся с ними и, конечно, победим! В этом я не сомневаюсь, какие бы они планы ни строили. Все их старания и провокации обречены на провал. Мы это им показывали, доказывали и не отойдем от этих позиций ни на шаг", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 16:48
СЖР прокомментировал ситуацию с "Новой газетой" и полком имени Кадырова
В свою очередь, в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте газеты опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов "Новой" "агентами западных служб".
 
РоссияЕвгений ПригожинНовая газетаДмитрий ПесковРамзан КадыровОбщество
 
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