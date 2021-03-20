https://ria.ru/20210320/kadyrov-1602143645.html

Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"

Кадыров ответил на предложение Пригожина помочь в суде с "Новой газетой"

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложенную помощь в судебном разбирательстве с "Новой газетой". РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T18:28

2021-03-20T18:28

2021-03-20T18:28

россия

евгений пригожин

новая газета

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил бизнесмена Евгения Пригожина за предложенную помощь в судебном разбирательстве с "Новой газетой".В пятницу пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" на странице в "ВКонтакте" опубликовала письмо, отправленное бизнесменом Кадырову. В нем Пригожин поддержал главу Чечни, отметив, что подобные материалы "Новой газеты" "недопустимы и преступны". Кроме того, бизнесмен предложил Кадырову безвозмездную помощь своей юридической службы в судебном разбирательстве с газетой.В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты. В ответ Кадыров заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В свою очередь, в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте газеты опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов "Новой" "агентами западных служб".

https://ria.ru/20210320/gazeta-1602135549.html

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россия, евгений пригожин, новая газета , дмитрий песков, рамзан кадыров, общество