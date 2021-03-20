https://ria.ru/20210320/istoriya-1602151829.html
Иностранным студентам показали, как искать правдивую информацию о России
Иностранным студентам показали, как искать правдивую информацию о России
Иностранные студенты, обучающиеся в РФ и принявшие участие в завершившемся в субботу в Елабуге (Татарстан) втором этапе Международной зимней исторической школы... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:16
2021-03-20T20:16
2021-03-20T20:23
российское историческое общество
елабуга
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Иностранные студенты, обучающиеся в РФ и принявшие участие в завершившемся в субботу в Елабуге (Татарстан) втором этапе Международной зимней исторической школы "Россия и мир", получили навыки работы с информацией, чтобы иметь правдивое, объективное представление об истории России и ее участии в мировых процессах – не только в прошлом, но и в настоящем, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Мероприятие проходило с 17 марта в стенах Елабужского института Казанского федерального университета. В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил организовать проведение ежегодных международных исторических школ. Проект Российского исторического общества и Казанского федерального университета по проведению цикла международных исторических школ для иностранных студентов стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.По его словам, речь идет, как правило, не о будущих историках, а о студентах, обучающихся другим разным специальностям. "Им удалось значительно расширить свой кругозор, больше узнать о российской истории. И важно, что, когда они вернутся к себе на родину, то будут иметь базовое представление о российской истории", - отметил Могилевский.Перед слушателями прошедшей школы в течение нескольких дней выступали ведущие российские историки, представители крупнейших музеев и архивов, университетов и академических институтов, которые говорили о достижениях России в прошлом и о ее роли в современном мире, рассказал собеседник агентства. Публичные лекции были посвящены различным актуальным темам, среди которых "Историческая политика в современной России XXI века", "Россия и страны Каспийского региона", "Пропаганда, гибридные и информационные войны"."Важно, что ребята не просто слушали лекции и занимались на семинарах. Они готовили свои проекты в разных форматах по нескольким крупным темам в рамках специального конкурса. В числе таких тем - история российского лидерства в области вирусологии, роль России в освоении космоса, российская культура в мире. В конкурсе участвовали команды по два человека (российский и иностранный студент), и пять команд-победителей получат стипендии фонда "История Отечества", которые будут им ежемесячно выплачиваться им до конца года. Но команды будут продолжать свои проекты", - сказал Могилевский.Кроме того, в рамках школы прошел литературный флешмоб "Здесь Пушкин не бывал", посвященный тому, как хранят память об Александре Пушкине в разных странах, в которых великого поэта никогда не было, добавил собеседник агентства."Молодые люди на несколько дней оказались в очень творческой и дружелюбной среде. Я, честно говоря, был приятно удивлен, увидев, с каким интересом работали ребята. Мы хотели бы, чтобы проектное направление развивалось и на последующих таких школах", - отметил Могилевский.По его словам, в работе над проектами со студентами работали специалисты, показывавшие, как искать достоверную информацию.И то, что подлинно историческое знание возникает только путем анализа и сопоставления различных источников, очень важно понимать всем, в том числе представителям не только гуманитарных специальностей, добавил он."И я думаю, что ребята сейчас получили новые навыки в этом плане, в том числе и в том, как оценивать нынешнюю картину мира. Потому что хороший историк – это универсальный аналитик, который обладает специальными навыками работы с информацией, навыками ее поиска, анализа, сопоставления для формирования адекватного представления об объективной реальности, в том числе и о настоящем. Поэтому, я считаю, так важны эти исторические школы, по существу, объединяющие прошлое, современность и будущее", - отметил Могилевский.Первый этап Международной зимней исторической школы для иностранных студентов "Вторая мировая война в историографии и в исторической памяти" проходил 15-19 декабря 2020 года на площадке Болгарского музея-заповедника в Татарстане.
https://ria.ru/20201109/vov-1583785345.html
https://ria.ru/20200910/falsifikatsiya-1577059342.html
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российское историческое общество, елабуга, общество
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Иностранные студенты, обучающиеся в РФ и принявшие участие в завершившемся в субботу в Елабуге
(Татарстан) втором этапе Международной зимней исторической школы "Россия и мир", получили навыки работы с информацией, чтобы иметь правдивое, объективное представление об истории России и ее участии в мировых процессах – не только в прошлом, но и в настоящем, рассказал РИА Новости председатель правления Российского исторического общества
, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
Мероприятие проходило с 17 марта в стенах Елабужского института Казанского федерального университета. В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин
поручил организовать проведение ежегодных международных исторических школ. Проект Российского исторического общества и Казанского федерального университета по проведению цикла международных исторических школ для иностранных студентов стартовал в декабре 2020 года и реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
.
"Несмотря на сложности, связанные с пандемией, сейчас на площадке школы очно собралось 100 иностранных студентов из 36 стран, которые учатся в России. Это ребята и из Европы, и из Африки, Азии, Латинской Америки и, конечно, стран СНГ. А несколько тысяч участников подключались к работе школы дистанционно, смотрели онлайн-трансляции", - рассказал Могилевский.
По его словам, речь идет, как правило, не о будущих историках, а о студентах, обучающихся другим разным специальностям. "Им удалось значительно расширить свой кругозор, больше узнать о российской истории. И важно, что, когда они вернутся к себе на родину, то будут иметь базовое представление о российской истории", - отметил Могилевский.
Перед слушателями прошедшей школы в течение нескольких дней выступали ведущие российские историки, представители крупнейших музеев и архивов, университетов и академических институтов, которые говорили о достижениях России в прошлом и о ее роли в современном мире, рассказал собеседник агентства. Публичные лекции были посвящены различным актуальным темам, среди которых "Историческая политика в современной России XXI века", "Россия и страны Каспийского региона", "Пропаганда, гибридные и информационные войны".
"Важно, что ребята не просто слушали лекции и занимались на семинарах. Они готовили свои проекты в разных форматах по нескольким крупным темам в рамках специального конкурса. В числе таких тем - история российского лидерства в области вирусологии, роль России в освоении космоса, российская культура в мире. В конкурсе участвовали команды по два человека (российский и иностранный студент), и пять команд-победителей получат стипендии фонда "История Отечества", которые будут им ежемесячно выплачиваться им до конца года. Но команды будут продолжать свои проекты", - сказал Могилевский.
Кроме того, в рамках школы прошел литературный флешмоб "Здесь Пушкин не бывал", посвященный тому, как хранят память об Александре Пушкине
в разных странах, в которых великого поэта никогда не было, добавил собеседник агентства.
"Молодые люди на несколько дней оказались в очень творческой и дружелюбной среде. Я, честно говоря, был приятно удивлен, увидев, с каким интересом работали ребята. Мы хотели бы, чтобы проектное направление развивалось и на последующих таких школах", - отметил Могилевский.
По его словам, в работе над проектами со студентами работали специалисты, показывавшие, как искать достоверную информацию.
"На школе подчеркивалось, что задача историка - на основании имеющихся источников составить объективную картину того, что было раньше. Мы же видим, что в основе самых наглых и беспардонных попыток исказить историю лежит отрицание каких бы то ни было источников. Современные фальсификаторы даже не утруждают себя придумыванием каких-либо аргументов в качестве базы для своей стряпни – просто берут, что-то высасывают из пальца и предъявляют в качестве достоверного факта", - сказал Могилевский.
И то, что подлинно историческое знание возникает только путем анализа и сопоставления различных источников, очень важно понимать всем, в том числе представителям не только гуманитарных специальностей, добавил он.
"И я думаю, что ребята сейчас получили новые навыки в этом плане, в том числе и в том, как оценивать нынешнюю картину мира. Потому что хороший историк – это универсальный аналитик, который обладает специальными навыками работы с информацией, навыками ее поиска, анализа, сопоставления для формирования адекватного представления об объективной реальности, в том числе и о настоящем. Поэтому, я считаю, так важны эти исторические школы, по существу, объединяющие прошлое, современность и будущее", - отметил Могилевский.
Первый этап Международной зимней исторической школы для иностранных студентов "Вторая мировая война в историографии и в исторической памяти" проходил 15-19 декабря 2020 года на площадке Болгарского музея-заповедника в Татарстане.