Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен
01:05 20.03.2021 (обновлено: 10:49 20.03.2021)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, потому что проект лежит в сфере интересов ключевых экономик Европы, а не только России, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Родзянко напомнил, что еще до последних громких заявлений администрация президента Джозефа Байдена дала понять, что не собирается серьезно препятствовать завершению проекта.
"Но конгресс жестко выступил в адрес Белого дома и пригрозил, что лучше бы заняться этим вопросом. В результате были объявлены санкции в сфере национальной безопасности. Мне кажется, что это в некоторой степени отвлекающий маневр, чтобы оставить решение по "Северному потоку — 2" в том виде, в котором его приняла исполнительная власть", — рассуждает собеседник агентства.
При этом он не заметил в санкциях, которые касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью, существенного ущемления интересов бизнеса.
"Торгово-экономические отношения между странами могут продолжаться. Что интересно, новые санкции были введены строго вместе с Евросоюзом. Это было сделано подчеркнуто совместно, чтобы показать: новая администрация Байдена будет договариваться и координировать свои действия с союзниками в Европе", — сказал Родзянко.
По его мнению, это скорее хорошо, чем плохо, потому что Европа выступает сдерживающим фактором: ей неинтересно накладывать на Россию дополнительные экономические санкции.
На днях госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", прекратить работу, иначе они рискуют оказаться под санкциями. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил на это, что Берлин отвергает экстерриториальные американские санкции.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступают США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые европейские страны. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", из-за чего строительство прервалось на год.
В декабре 2020-го укладка труб возобновилась. Сейчас, по данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.