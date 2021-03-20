https://ria.ru/20210320/gazoprovod-1602083328.html

Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен

Глава AmCham считает, что "Северный поток — 2" будет достроен

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, потому что проект лежит в сфере интересов ключевых экономик Европы, а не только России, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T01:05

2021-03-20T01:05

2021-03-20T10:49

россия

северный поток — 2

сша

экономика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, потому что проект лежит в сфере интересов ключевых экономик Европы, а не только России, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.Родзянко напомнил, что еще до последних громких заявлений администрация президента Джозефа Байдена дала понять, что не собирается серьезно препятствовать завершению проекта.При этом он не заметил в санкциях, которые касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью, существенного ущемления интересов бизнеса. "Торгово-экономические отношения между странами могут продолжаться. Что интересно, новые санкции были введены строго вместе с Евросоюзом. Это было сделано подчеркнуто совместно, чтобы показать: новая администрация Байдена будет договариваться и координировать свои действия с союзниками в Европе", — сказал Родзянко.По его мнению, это скорее хорошо, чем плохо, потому что Европа выступает сдерживающим фактором: ей неинтересно накладывать на Россию дополнительные экономические санкции.На днях госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", прекратить работу, иначе они рискуют оказаться под санкциями. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил на это, что Берлин отвергает экстерриториальные американские санкции.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта выступают США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые европейские страны. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2", из-за чего строительство прервалось на год. В декабре 2020-го укладка труб возобновилась. Сейчас, по данным оператора Nord Stream 2 AG, неуложенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: 120 в водах Дании и 28 — Германии.

https://ria.ru/20210319/bayden-1602054440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/sevpotok-1602041282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, сша, экономика