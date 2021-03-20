https://ria.ru/20210320/gazeta-1602135549.html

Евросоюз обратился к России из-за ситуации с "Новой газетой"

Евросоюз обратился к России из-за ситуации с "Новой газетой"

Внешнеполитическая служба ЕС опубликовала в субботу заявление в связи с ситуацией вокруг публикации "Новой газеты" о Чечне, в котором призвал российские власти... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:59

2021-03-20T16:59

2021-03-20T23:42

новая газета

россия

дмитрий песков

рамзан кадыров

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Внешнеполитическая служба ЕС опубликовала в субботу заявление в связи с ситуацией вокруг публикации "Новой газеты" о Чечне, в котором призвал российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности."Журналисты должны иметь возможность работать в безопасных условиях и не опасаться расправ", — говорится в документе. В ЕС подчеркнули, что "свобода СМИ и плюрализм являются основными аспектами демократии, играют ключевую роль в информировании населения, привлечении к ответственности властей".В понедельник "Новая газета" опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.Глава Чечни Рамзан Кадыров после спора "Новой газеты" дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.В свою очередь, в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте газеты опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования о внесудебных казнях в Чечне Кадыров назвал журналистов "Новой" "агентами западных служб".В ЕС полагают, что после публикации статьи ее автор и само издание подверглись "недопустимым словесным нападкам", кампании по запугиванию. При этом в ЕС призывают провести расследование изложенных в материале фактов.

https://ria.ru/20210318/szhr-1601844560.html

https://ria.ru/20210316/proisshestviya-1601464787.html

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новая газета , россия, дмитрий песков, рамзан кадыров