Форум "COVID-19 vs Economy" впервые объединил крупнейшие города мира
© Фото : пресс-служба правительства МосквыКомплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы
© Фото : пресс-служба правительства Москвы
МОСКВА, 20 мар - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы. По инициативе правительства Москвы в среду впервые состоялся международный онлайн-форум "COVID-19 vs Economy: города в условиях новых глобальных вызовов".
В мероприятии приняли участие представители государственных и муниципальных органов власти из 14 стран Азии, Европы, Ближнего Востока, Латинской и Северной Америки. Участники форума обменялись опытом и обсудили возможные способы поддержания и восстановления городской экономики в условиях пандемии и необходимости обеспечивать высокий уровень охраны здоровья населения. Из-за широкой географии участников форум был разделен на две части – модуль Азии и Ближнего Востока, а также модуль Европы и Америки.
Участники форума сошлись во мнении что, муниципалитеты разных стран оказались на передовой борьбы с коронавирусом и, несмотря на разность подходов и стратегий по преодолению пандемии, всех их объединила общая цель – предотвращение дальнейшего стремительного распространения инфекции и скорейшее восстановление экономики.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва достойно преодолела наиболее сложную фазу пандемии коронавируса: сегодня город практически вернулся к нормальной жизни, действуют лишь небольшие ограничения, а большинство отраслей на текущий момент демонстрирует восстановительный рост. Так, за 2020 год индекс промпроизводства обрабатывающих отраслей увеличился на 5,9% по сравнению с 2019 годом, рост продолжился и в начале 2021 года: за январь объем производства обрабатывающих отраслей вырос на 2,7% к январю прошлого года. Москва сохранила и высокий уровень инвестиционной привлекательности – инвестиции в основной капитал по итогам 2020 года выросли по сравнению с 2019 годом, по предварительной оценке, на 1,7% в сопоставимых ценах и составили 3,6 триллиона рублей.