https://ria.ru/20210320/donbass-1602134327.html

Эксперт заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта в Донбассе

Эксперт заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта в Донбассе

Киев не будет подписывать протоколы о договоренностях по Донбассу, война на востоке Украины сейчас выгодна многим силам, вероятность вооруженного конфликта... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T16:49

2021-03-20T16:49

2021-03-20T19:15

ситуация в днр и лнр

константин сивков

донецкая народная республика

еврокомиссия

владимир зеленский

джо байден

москва

сша

украина

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Киев не будет подписывать протоколы о договоренностях по Донбассу, война на востоке Украины сейчас выгодна многим силам, вероятность вооруженного конфликта высокая и будет расти ближе к лету, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Ранее Москва предложила задокументировать итоги прошедшей 18 марта видеоконференции политсоветников, в частности, о том, что Киев отказался выполнять взятые обязательства по прекращению огня в Донбассе от 22 июля 2020 года и привести "без каких-либо изъятий и интерпретаций" официальное заявление минобороны в соответствие с договоренностями. Стороны тогда договорились, что вооруженные силы Украины и вооруженные формирования ДНР и ЛНР издадут и обнародуют приказы, содержащие список конкретных мер по обеспечению перемирия."Говорить, что будет обязательно война, я не могу. Я скажу, что сейчас вероятность возникновения вооруженного конфликта высокая – где-то 40%, и со временем она будет возрастать. Реальное время начала вооруженного конфликта – когда будут благоприятные климатические условия, речь идет о середине-конце мая, когда подсохнут дороги и можно будет осуществлять войсковые маневры по разным типам местности", - отметил Сивков.По его мнению, в развязывании войны на Украине сейчас заинтересована целая группа очень серьезных сил. "В первую очередь, заинтересованы США и, в частности, президент Джо Байден. Война на востоке Украины позволит США объявить и нашего президента, и Россию в целом главным агрессором, вне зависимости от исхода, и на этой основе сделать очередной виток консолидации расколотой американской нации, то есть это их внутренняя потребность. Причем американцам даже выгодно, чтобы было поражение – тогда Россию бы объявили агрессором, и можно было бы консолидировать нацию на фоне противостоянию российской угрозе, а обвиняя республиканца Трампа в связи с Путиным – еще и нанести удар по противникам. То есть понятно, что демократам война нужна", - пояснил Сивков.По его мнению, европейские элиты тоже заинтересованы в войне: нации расколоты, население несет потери от пандемии коронавируса, а бессилие Еврокомиссии усиливает позиции евроскептиков. "Появление вражеской силы в лице России позволит укрепиться этим настроениям, поэтому им тоже безразлично, будет ли победа украинского президента Владимира Зеленского или нет – главное, это наличие врага", - сказал он.При этом позиции самого Зеленского очень шаткие, указал эксперт. Он пояснил, что в условиях развала экономики Зеленскому нужна война, чтобы перевести внимание населения на внешнего врага и свои провалы списать на конфликт с Россией. "Плюс для Зеленского начать войну – это значит получить статус "крутого парня", причем ему тоже безразлично, окончится ли она победой или поражением. Если будет победа, то он собиратель украинских земель, если поражение – то это проклятая Россия", - добавил Сивков.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210313/conflict-1601104282.html

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ситуация в днр и лнр, константин сивков, донецкая народная республика, еврокомиссия, владимир зеленский, джо байден, москва, сша, украина