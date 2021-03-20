https://ria.ru/20210320/diplomatiya-1602086480.html

Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов

Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов

КНР и США по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T04:16

2021-03-20T04:16

2021-03-20T06:03

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сша

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. КНР и США по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.Отмечается, что стороны также выразили надежду на продолжение стратегического диалога на высоком уровне.Стороны также обсудили торгово-экономические вопросы, здравоохранение, кибербезопасность, изменение климата, вопросы, касающиеся армий и правоохранительных органов двух стран, а также иранскую ядерную проблему, ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и в Мьянме, договорились поддерживать и укреплять контакты и координацию по этим вопросам."Стороны заявили, что будут укреплять координацию и консультации по многосторонним форматам, включая G20 и АТЭС", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210319/kitay-1601913458.html

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китай, сша, в мире