https://ria.ru/20210320/diplomatiya-1602086480.html
Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
Китай и США договорились избегать недопонимания и конфликтов
КНР и США по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T04:16
2021-03-20T04:16
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. КНР и США по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.Отмечается, что стороны также выразили надежду на продолжение стратегического диалога на высоком уровне.Стороны также обсудили торгово-экономические вопросы, здравоохранение, кибербезопасность, изменение климата, вопросы, касающиеся армий и правоохранительных органов двух стран, а также иранскую ядерную проблему, ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и в Мьянме, договорились поддерживать и укреплять контакты и координацию по этим вопросам."Стороны заявили, что будут укреплять координацию и консультации по многосторонним форматам, включая G20 и АТЭС", - отмечается в документе.
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китай, сша, в мире
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. КНР
и США
по итогам встречи на Аляске
договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи.
Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена
и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана
, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи
и министра иностранных дел Китая Ван И
прошел 18-19 марта в Анкоридже.
"Обе стороны договорились поддерживать диалог и контакты, развивать взаимовыгодное сотрудничество, предотвращать недопонимание и ошибочные суждения, избегать конфликтов и конфронтации и способствовать здоровому и стабильному развитию отношений Китая и США", - говорится в заявлении, распространенном в субботу Центральным телевидением Китая.
Отмечается, что стороны также выразили надежду на продолжение стратегического диалога на высоком уровне.
Стороны также обсудили торгово-экономические вопросы, здравоохранение, кибербезопасность, изменение климата, вопросы, касающиеся армий и правоохранительных органов двух стран, а также иранскую ядерную проблему, ситуацию в Афганистане, на Корейском полуострове и в Мьянме, договорились поддерживать и укреплять контакты и координацию по этим вопросам.
"Стороны заявили, что будут укреплять координацию и консультации по многосторонним форматам, включая G20 и АТЭС", - отмечается в документе.